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Wout Weghorst lacht: "Daar is inmiddels ook genoeg over gezegd"

Amber
bron: FC Twente TV

Wout Weghorst is officieel speler van FC Twente. De spits heeft inmiddels ook zijn eerste interview gegeven voor de camera's van het clubkanaal. Daarin ging het onder andere ook over het feit dat hij als jonge jongen supporter was van FC Twente.

"Daar is inmiddels ook al genoeg over gezegd, natuurlijk", zegt de spits met een glimlach. "Ik was denk ik een jaar of zes, zeven, acht. Toen was het eerst nog Ajax, wat nu inmiddels bekend is. Toen ben ik in het Arke Stadion geweest, met Ajax-tenue. En toen braken er rellen uit, was er onenigheid, dat was allemaal niet lekker. Al mijn broers waren wel helemaal voor FC Twente. Uiteindelijk zei mijn moeder ook: Doe maar even een trui en een jas aan."

Vanaf dat moment was Weghorst voor FC Twente. "Zonder dat je dat zelf doorhebt, maar dat was een beetje de switch. Ik wilde ook een FC Twente-tenue. Daarna kwam ik hier als FC Twente-supporter, toen was ik een jaar of tien. Eerst nog met mijn ouders. Wat ik zelf heel goed kan herinneren, was vak 306. Uiteindelijk het kampioenschap, toen speelde ik zelf nog bij de amateurs. Dan was het vaak na de wedstrijd nog snel, als het kon, naar het stadion om de wedstrijd te zien."

"Dat zijn de plekjes waar ik ben geweest. Toen ik zelf het voetbal instapte, ben ik alsnog regelmatig geweest en wedstrijdjes bezocht. Dan zat ik meestal bij mijn vader, op de hoofdtribune. Maar de echte kernmomenten voor mij als FC Twente-supporter heb ik ook geprobeerd te delen. Ik vond het ook heel leuk om dat op die manier mee te geven", besluit de spits.

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