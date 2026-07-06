Wout Weghorst lacht: "Daar is inmiddels ook genoeg over gezegd"
Wout Weghorst is officieel speler van FC Twente. De spits heeft inmiddels ook zijn eerste interview gegeven voor de camera's van het clubkanaal. Daarin ging het onder andere ook over het feit dat hij als jonge jongen supporter was van FC Twente.
"Daar is inmiddels ook al genoeg over gezegd, natuurlijk", zegt de spits met een glimlach. "Ik was denk ik een jaar of zes, zeven, acht. Toen was het eerst nog Ajax, wat nu inmiddels bekend is. Toen ben ik in het Arke Stadion geweest, met Ajax-tenue. En toen braken er rellen uit, was er onenigheid, dat was allemaal niet lekker. Al mijn broers waren wel helemaal voor FC Twente. Uiteindelijk zei mijn moeder ook: Doe maar even een trui en een jas aan."
Vanaf dat moment was Weghorst voor FC Twente. "Zonder dat je dat zelf doorhebt, maar dat was een beetje de switch. Ik wilde ook een FC Twente-tenue. Daarna kwam ik hier als FC Twente-supporter, toen was ik een jaar of tien. Eerst nog met mijn ouders. Wat ik zelf heel goed kan herinneren, was vak 306. Uiteindelijk het kampioenschap, toen speelde ik zelf nog bij de amateurs. Dan was het vaak na de wedstrijd nog snel, als het kon, naar het stadion om de wedstrijd te zien."
"Dat zijn de plekjes waar ik ben geweest. Toen ik zelf het voetbal instapte, ben ik alsnog regelmatig geweest en wedstrijdjes bezocht. Dan zat ik meestal bij mijn vader, op de hoofdtribune. Maar de echte kernmomenten voor mij als FC Twente-supporter heb ik ook geprobeerd te delen. Ik vond het ook heel leuk om dat op die manier mee te geven", besluit de spits.
Planting over Ajacied: "Míchel heeft een klusje bedacht voor hem"
Wout Weghorst lacht: "Daar is inmiddels ook genoeg over gezegd"
'Ajax hoopte op Mijnans': "Dat was het allergrootste probleem"
Verweij onthult: "Jordi Cruijff is bezig met enkele kanonnen"
Ajax met 25 spelers op trainingskamp, Kasper Dolberg ontbreekt
Vink baalt flink: "Jordi Cruijff laat niets meer van zich horen"
FC Transfervrij: is 1 van deze Nederlanders een optie voor Ajax?
Weghorst eerlijk over stap naar FC Twente: "Zocht zelf contact"
Ten Hag geeft oud-Ajacied een pluim: "Dat bleek een gouden greep"
'Ajax en Trabzonspor zijn in gesprek over lucratieve ruildeal'
'Kans dat Dani Ceballos naar Ajax komt groeit door ontwikkeling'
'Daley Blind gespot met Ajacied, weg ligt vrij voor terugkeer'
"Als je Wout Weghorst kent, weet je dat het een gouden vent is"
Theo Janssen werd teruggezet: "Daarna ga je niet meer naar huis"
Jordan Henderson struikelt over reclamebord: "Het lijkt ernstig"
'Kaplan lijkt definitieve transfer naar club te kunnen vergeten'
'Gaaei kan oud-Ajacied opvolgen bij fraaie club uit Duitsland'
Da Silva kritisch: "Clubs moeten spelers daarin beter begeleiden"
"De komst van Ter Stegen tekent de aanpak van Cruijff bij Ajax"
Henderson reageert op bizar gerucht: "De Viagra helpt zeker"
"Míchel sprak met Mijnans, keuze gemaakt toen PSV zich meldde"
'Eredivisie-club wil zich versterken met voormalig Ajax-doelman'
'Ajax nog altijd geïnteresseerd in dure Spaanse spelmaker'
'Ajax afgetroefd: Amsterdammers zien target naar PSV vertrekken'
'Ajax-verdediger ontbreekt bij oefenduel, interesse uit Bundesliga'
Baas klaar voor stap omhoog? "Ik weet niet hoe het gaat lopen"
Míchel stelt duidelijk doel: "Daar moeten we hard voor werken"
Regeer merkt verschil: "Hij verwacht andere dingen dan vorig jaar"
Ajax-supporters welkom bij ADO Den Haag? "Zijn gesprekken over"
Afellay vergelijkt ongeregeldheden Marokko met Ajax-supporters