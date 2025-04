Wout Weghorst maakt indruk: "Hij doet niet onder voor Huntelaar"

Marco van Basten is lovend over Wout Weghorst. Volgens de oud-topspits doet Weghorst niet veel onder voor Klaas-Jan Huntelaar in zijn goede dagen. Van Basten is onder de indruk van de international bij Ajax.

"Weghorst is een spits die doet wat hij moet doen bij Ajax", begint Van Basten bij Rondo. "Hij is in staat om doelpunten te maken en mensen te laten scoren. Als je een goed team hebt, is hij een prima spits voor dit Ajax. Maar het team is niet goed genoeg om hem te voeden. En toch haalt hij een hoog rendement."

Rafael van der Vaart haakt in: "Hij deed de spitsdingen. "Looplijnen, voorzet bij de eerste paal... Van Basten is lovend: "Hij doet niet onder voor Klaas-Jan Huntelaar. Dat vind ik echt. In de zestien weet hij echt wat hij moet doen. Als je hem in een normaal elftal zet, maakt hij 29 goals in een seizoen." Van der Vaart is het niet helemaal met Van Basten eens. "Klaas was buitencategorie, hoor." Van Basten: "Hij (Weghorst, red.) komt echt een eind."