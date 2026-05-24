Wout Weghorst maakt weinig indruk: "Misschien is het afgelopen"

Weghorst kent geen geweldig seizoen bij Ajax, maar lijkt volgende maand wel gewoon met Oranje naar het WK te gaan. "Zijn geluk is dat er geen een andere soort van pinchhitter is in Nederland. Verder is er geen Nederlandse pinchhitter", stelt Perez bij ESPN.

Volgens de voormalig profvoetballer zou Weghorst eigenlijk geen aanspraak moeten maken op een plek in de WK-selectie. "Het is natuurlijk beschamend dat jij zo'n seizoen hebt en je weet een jaar geleden al dat WK-deelname zeker is", oordeelt Perez. "Ik weet niet wat hij heeft, maar misschien is het afgelopen."