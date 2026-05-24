Wout Weghorst maakt weinig indruk: "Misschien is het afgelopen"
Kenneth Perez is keihard voor Wout Weghorst. De analist vreest dat de spits van Ajax zijn beste tijd wel gehad heeft.
Weghorst kent geen geweldig seizoen bij Ajax, maar lijkt volgende maand wel gewoon met Oranje naar het WK te gaan. "Zijn geluk is dat er geen een andere soort van pinchhitter is in Nederland. Verder is er geen Nederlandse pinchhitter", stelt Perez bij ESPN.
Volgens de voormalig profvoetballer zou Weghorst eigenlijk geen aanspraak moeten maken op een plek in de WK-selectie. "Het is natuurlijk beschamend dat jij zo'n seizoen hebt en je weet een jaar geleden al dat WK-deelname zeker is", oordeelt Perez. "Ik weet niet wat hij heeft, maar misschien is het afgelopen."
Perez ziet dat de spits een behoorlijk jasje heeft uitgedaan sinds hij in Amsterdam speelt. "Hij heeft natuurlijk zijn hele carrière op karakter en al die dingen gedaan. Als al die andere dingen nu wegvallen, zoals tempo en handelingssnelheid, blijft er weinig over", besluit hij.
Paes groeit uit tot held van Ajax: "Wij hadden dat verwacht"
Wout Weghorst maakt weinig indruk: "Misschien is het afgelopen"
Perez woest tijdens Ajax - FC Utrecht: "Ik word er ziek van"
Ajax verslaat FC Utrecht pas na strafschoppen en gaat Europa in
Geelen duidelijk: "Ongeacht uitslag tegen Utrecht een kloteseizoen"
Míchel reageert op Ajax-geruchten: "Weet het niet, we moeten praten"
Van der Hoorn onder de indruk van Ajax: "Heb de eerste helft gezien"
MATCHDAY| García verrast met twee wijzigingen tegen FC Utrecht
García duidelijk: "Willen persoonlijkheid tonen en met lef spelen"
El Karouani blikt vooruit: "Denk dat het voor Ajax een nadeel is"
Ajax-kandidaat Míchel Sánchez degradeert met Girona uit La Liga
Vermoedelijke opstelling Ajax: Spitsendilemma voor Óscar García
Wilfred Genee: "Zo hebben we hem bij Ajax echt nooit gezien"
Ajax moet Europees voetbal halen: "Dat mag en kan geen optie zijn"
Ajax Vrouwen pikt verdedigster transfervrij op bij grote rivaal
'In dit segment zoekt Cruijff naar spelers': "Zij worden besproken"
Goodijk analyseert Amsterdams middenveld: "Weinig perspectief"
'Ajax moet Conference League omarmen': "Cruciaal voor wederopbouw"
Kenneth Perez ziet perspectief: "Dan is Ajax er zo weer bovenop"
Farioli krijgt flinke trap na: "Iedereen trapt in zijn toneelspel"
Boualin onthult transferplannen Ajax: "Dan gaan ze 2 spitsen halen"
Derksen: "Denk dat hij er als scheidsrechter veel last van krijgt"
FC Utrecht-spelers klaar voor Ajax: "Vind in Volendam spelen niks"
Goodijk ziet Ajacied vertrekken: "Voor hem niet zo aantrekkelijk"
Jans gaat voor unieke stunt tegen Ajax: "Zoon heeft het opgezocht"
Bas Nijhuis wint speciale prijs: "Dacht dat ze een grapje maakte"
'FC Utrecht heeft drie meevallers in aanloop naar duel met Ajax'
Van der Gijp vreest voor Ajax: "Beter in het Volendam-stadion"
KNVB maakt scheidsrechter en VAR bekend voor Ajax - FC Utrecht
Míchel aan de slag bij Ajax? "Ik heb er nog niet over nagedacht"