Wout Weghorst: "Moet weten wat er van je gevraagd wordt"

Wout Weghorst was met twee doelpunten belangrijk voor Ajax in het duel tegen Sparta Rotterdam (3-3). In gesprek met ESPN reageert de spits op het duel.

"Je maakt het jezelf in een tijdsbestek van tien minuten zo lastig. Je pakt nog een punt, maar het is teleurstellend", duidde Weghorst. "Bij vlagen hebben we goede momenten in de eerste helft, ook voetballend."

"Het is een repeterend verhaal dat we het bij vlagen goed doen, aanvallend voetbal op de mat leggen, maar het is heel kwetsbaar", gaat hij verder. "Vanuit heel simpele momenten help je tegenstanders in de wedstrijd. Balverlies lijden bijvoorbeeld, of duels verliezen. Het gaat om details. Je maakt er afspraken over en je moet een bepaalde volwassenheid en persoonlijkheid gaan tonen. Je moet weten wat er van je gevraagd wordt.'