Wout Weghorst naar Eredivisie-club? "Dat wordt serieus besproken"

Wout Weghorst vertrekt komende zomer waarschijnlijk transfervrij bij Ajax. De 33-jarige spits heeft een aflopend contract in Amsterdam en Tijmen van Wissing sluit niet uit dat FC Twente zijn volgende club wordt.

"Dat zou natuurlijk wel een stunt zijn", zegt de journalist van RTV Oost bij Tekengeld op ESPN. "Een hele pikante transfer, die misschien wel aanstaande is deze zomer in Twente. Van Wolfswinkel zal toch een keer gaan stoppen, zo is de verwachting."

"Ik denk dat de kans groter is dat Weghorst gaat komen met de komst van Ten Hag", vervolgt Van Wissing. "Op dit moment is hij persona non grata. De laatste FC Twente - Ajax werd hij uitgefloten, maar Weghorst zal er ongetwijfeld een geweldig pandemonium van maken (als hij naar FC Twente verkast, red.)."

Weghorst is op dit moment totaal niet geliefd in Enschede, weet Van Wissing. "Weghorst wilde al graag naar FC Twente en heeft toen ook gesproken. Hij koos toen voor Ajax en toen kwam dat theater over zijn Ajax-pyjama. Dat heeft veel kwaad bloed gezet bij Twente, maar daar zullen ze heel snel overheen stappen als hij komt."

Volgens Van Wissing kan Weghorst zeker wat toevoegen aan dit FC Twente. "Je struikelt bij FC Twente over de brave broeders. Met het topsportklimaat van Weghorst gebeurt er wat. Het is minder vrijblijvend met hem erbij. Ik denk dat dat nog steeds serieus wordt besproken bij Twente", aldus de journalist, die ook naar privésituatie van Weghorst wijst. "Hij is al een huis aan het bouwen in de regio Twente. Hij wil er ooit neerstrijken. Het is één van zijn grote wensen."