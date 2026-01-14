Groeten uit Grolloo
Johan Derksen fel: "Ajax moet zich de ogen uit de kop schamen"
Meldingen
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

Wout Weghorst naar Eredivisie-club? "Dat wordt serieus besproken"

Bjorn
bron: Tekengeld
Wout Weghorst in een uitwedstrijd van Ajax
Wout Weghorst in een uitwedstrijd van Ajax Foto: © Pro Shots

Wout Weghorst vertrekt komende zomer waarschijnlijk transfervrij bij Ajax. De 33-jarige spits heeft een aflopend contract in Amsterdam en Tijmen van Wissing sluit niet uit dat FC Twente zijn volgende club wordt.

"Dat zou natuurlijk wel een stunt zijn", zegt de journalist van RTV Oost bij Tekengeld op ESPN. "Een hele pikante transfer, die misschien wel aanstaande is deze zomer in Twente. Van Wolfswinkel zal toch een keer gaan stoppen, zo is de verwachting."

"Ik denk dat de kans groter is dat Weghorst gaat komen met de komst van Ten Hag", vervolgt Van Wissing. "Op dit moment is hij persona non grata. De laatste FC Twente - Ajax werd hij uitgefloten, maar Weghorst zal er ongetwijfeld een geweldig pandemonium van maken (als hij naar FC Twente verkast, red.)."

Weghorst is op dit moment totaal niet geliefd in Enschede, weet Van Wissing. "Weghorst wilde al graag naar FC Twente en heeft toen ook gesproken. Hij koos toen voor Ajax en toen kwam dat theater over zijn Ajax-pyjama. Dat heeft veel kwaad bloed gezet bij Twente, maar daar zullen ze heel snel overheen stappen als hij komt."

Volgens Van Wissing kan Weghorst zeker wat toevoegen aan dit FC Twente. "Je struikelt bij FC Twente over de brave broeders. Met het topsportklimaat van Weghorst gebeurt er wat. Het is minder vrijblijvend met hem erbij. Ik denk dat dat nog steeds serieus wordt besproken bij Twente", aldus de journalist, die ook naar privésituatie van Weghorst wijst. "Hij is al een huis aan het bouwen in de regio Twente. Hij wil er ooit neerstrijken. Het is één van zijn grote wensen."

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Erik ten Hag

Ten Hag bevestigt: "Er is wel degelijk contact geweest met Ajax"

0
Alex Kroes

'Ajax zet Kroes aan het werk en wil deze maand vijftal verkopen'

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Het laatste Ajax Nieuws Ajax Video's Wout Weghorst
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Johan Inan

Johan Inan doet boekje open als Ajax-watcher: "Dan is het crisis"

0
René Wagelaar

René Wagelaar geeft tekst en uitleg: "Hij is een Ajax-hater"

0
Antony na een treffer voor Real Betis

Ten Hag gewaarschuwd: "Maar Antony naar FC Twente zou leuk zijn"

0
Kenneth Perez en Marciano Vink namens ESPN in de Johan Cruijff ArenA

Marciano Vink kritisch op oud-Ajacied: "Dat verhaal is dus over?"

0
Anco Jansen

Anco Jansen looft PEC-speler: "Was op een haar na rond met Ajax"

0
Hans Kraay

Kraay tipt Ajax miljoenen-investering: "Hij is snel en fris!"

0
Kenneth Perez

Perez snapt niks van later instappen Cruijff: "Ik vind het raar"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
za
14/02
Ajax
20:00
Fortuna Sittard
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 18 35 49
2 Feyenoord 18 21 36
3 Ajax 18 11 33
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 AZ 17 4 28
6 FC Groningen 18 3 28
7 FC Twente 18 5 26
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd