Wout Weghorst in een uitwedstrijd van Ajax Foto: © Pro Shots

Wout Weghorst is waarschijnlijk bezig aan zijn laatste weken bij Ajax. De 33-jarige spits heeft een aflopend contract in de Johan Cruijff ArenA. Er zou belangstelling uit het buitenland zijn, maar ook FC Twente hoopt de aanvaller uit Borne te verleiden.

'Weghorst kon naar Europese top, Cruijff blokkeerde transfer' Lees ook

Wout Weghorst naar FC Twente? "Daar is de leiding van overtuigd" Clubwatcher Leon ten Voorde spreekt zich uit over de toekomst van Weghorst. "Heel het land maakt zich druk om allerlei problemen, maar onze nationale discussie is of Weghorst naar FC Twente mag", zegt Ten Voorde in de AD Voetbalpodcast. "Daar is iedereen al maanden mee bezig", meent de verslaggever van de Tubantia. "Mensen zijn ook in de war, want de grote meerderheid vindt dat hij niet welkom is, maar er is een percentage mensen dat zegt: laat hem maar komen, want hij voegt nog wel iets toe."

Ten Voorde ziet de meerwaarde van Weghorst wel. "Ik vind hem de laatste weken weer een beetje aan het opkrabbelen. Tegen Heracles vond ik hem uitstekend spelen. In de wedstrijd tegen FC Twente en in De Klassieker hebben we hem niet gezien. Hij heeft ook weinig goals gemaakt", aldus Ten Voorde, die nog een pluspunt ziet. "Volgens mij is de leiding van FC Twente ervan overtuigd dat hij nog iets kan toevoegen, zeker op mentaal vlak. Dat is dit seizoen soms weleens een probleem geweest bij deze groep, omdat het allemaal wel heel lief en aardig was", besluit hij.

