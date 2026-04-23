2026-04-23
De Johan Cruijff ArenA van Ajax
BREAKING | 'Ajax vindt stadion voor thuisduels in de play-offs'
Wout Weghorst naar FC Twente? "Daar is de leiding van overtuigd"

Wout Weghorst in een uitwedstrijd van Ajax

Wout Weghorst is waarschijnlijk bezig aan zijn laatste weken bij Ajax. De 33-jarige spits heeft een aflopend contract in de Johan Cruijff ArenA. Er zou belangstelling uit het buitenland zijn, maar ook FC Twente hoopt de aanvaller uit Borne te verleiden.

'Weghorst kon naar Europese top, Cruijff blokkeerde transfer' Lees ook

Clubwatcher Leon ten Voorde spreekt zich uit over de toekomst van Weghorst. "Heel het land maakt zich druk om allerlei problemen, maar onze nationale discussie is of Weghorst naar FC Twente mag", zegt Ten Voorde in de AD Voetbalpodcast

"Daar is iedereen al maanden mee bezig", meent de verslaggever van de Tubantia. "Mensen zijn ook in de war, want de grote meerderheid vindt dat hij niet welkom is, maar er is een percentage mensen dat zegt: laat hem maar komen, want hij voegt nog wel iets toe."

Ten Voorde ziet de meerwaarde van Weghorst wel. "Ik vind hem de laatste weken weer een beetje aan het opkrabbelen. Tegen Heracles vond ik hem uitstekend spelen. In de wedstrijd tegen FC Twente en in De Klassieker hebben we hem niet gezien. Hij heeft ook weinig goals gemaakt", aldus Ten Voorde, die nog een pluspunt ziet. 

"Volgens mij is de leiding van FC Twente ervan overtuigd dat hij nog iets kan toevoegen, zeker op mentaal vlak. Dat is dit seizoen soms weleens een probleem geweest bij deze groep, omdat het allemaal wel heel lief en aardig was", besluit hij.

Zet in op Ajax tegen NAC Breda!

Ajax speelt zaterdagavond de uitwedstrijd tegen NAC Breda. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Mika Godts bij de spelersbus

'Volgende Europese topclub mengt zich in strijd om Mika Godts'

0
Leon ten Voorde

Leon ten Voorde meent: "Hij is al niet meer te betalen voor Ajax"

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Ajax Podcasts Het laatste Ajax Nieuws Wout Weghorst
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Wout Weghorst knuffelt Steven Berghuis na een goal

Wout Weghorst alsnog van Ajax naar FC Twente? "De weg ligt open"

0
Jong Ajax viert goal van Don O'Niel

VIDEO | Samenvatting: Jong Ajax dankzij Don O'Niel langs Jong PSV

0
Rafael van der Vaart

Van der Leegte clashte met Van der Vaart: "Maakte haar helemaal af"

0
Ronald Koeman jr. en Jeff Hardeveld

Telstar-speler naar Ajax? "Wil het liefst in Nederland blijven"

0
Paul Reverson

VIDEO | Ajax gaat ook in oefenduel met FC Twente nipt onderuit

0
Maher Carrizo

Garcia geeft talenten de kans: Carrizo en Bounida in de basis

0
Erik ten Hag in De Grolsch Veste

FC Twente de markt op? "Ten Hag heeft hem toen ook meegenomen"

0
Bekijk meer video’s
'Volgende Europese topclub mengt zich in strijd om Mika Godts'

Dest niet onder de indruk van KNVB: "Toen nam ik ze niet serieus"

Wout Weghorst naar FC Twente? "Daar is de leiding van overtuigd"

Tomiyasu verklapt favoriete positie: "Bij Japan sta ik daar ook"

Cesc Fabregas oogst lof: "Como is op dit moment beter dan Ajax"

Urby Emanuelson helpt verdediger van Ajax: "Ik ben nog te lief"

Rob Jansen tipte Ajax: "Ik heb gezegd dat ze hem moesten volgen"

BREAKING | 'Ajax vindt stadion voor thuisduels in de play-offs'
