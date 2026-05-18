Wout Weghorst naar FC Twente? "Denk dat hij daar wel oren naar heeft"

Het is al enige tijd onderwerp van gesprek: speelt Wout Weghorst volgend seizoen bij FC Twente? Journalist Tijmen van Wissing denkt dat de kans nog steeds wel aanwezig is dat de Ajacied naar De Grolsch Veste verkast.

"Op de achtergrond hoor je wel... Ik wil ook niet het feestje verpesten voor alle fans die hopen dat Weghorst niet komt", begint Van Wissing in De Oosttribune van RTV Oost. "Ik verwacht wel dat er nog gesprekken worden gevoerd met Weghorst."

Van Wissing denkt dat de resultaten van zondagmiddag in de Eredivisie ook meespelen in de afweging van de spits. "FC Twente heeft nu Europees voetbal gehaald en ik denk dat Weghorst ook wel oren heeft naar FC Twente. Of dat allemaal rond gaat komen, dat is afwachten. Er gaat veel gebeuren de komende periode", aldus Van Wissing.