Wout Weghorst ontsnapt: "In Enschede had hij rood gekregen"

Weghorst gaf Wouter Goes een elleboog, maar kreeg daar 'slechts' geel voor. Rene Wagelaar denkt dat de spits genoot van het thuisvoordeel in de Johan Cruijff ArenA. "Als het hier in Enschede was gebeurd, had hij rood gekregen", stelt de voormalig zaakwaarnemer in VoetbalTijd. "Dus: alle verdedigers volgende week hard op Weghorst aflopen, zoals Wouter Goes."

Wagelaar denkt dat FC Twente een goede kans maakt tegen Ajax. "Dat wordt echt leuk. Ajax zit in de problemen, en niet een klein beetje", merkt hij op. "Twente is niet in topvorm, maar Ajax ook niet. Zelfs nog minder, misschien wel. Zeg het maar. Volgens mij kan het alle kanten op, maar het is wel een leuke pot."

Ajax speelt midweeks in de Champions League nog tegen Chelsea. Mitch Apau denkt dat de ploeg van John Heitinga daar een behoorlijke tik kan krijgen als het daar dik verliest. "Als jij een doordeweekse wedstrijd hebt, en je moet in het weekend weer, speelt dat toch ergens in je achterhoofd wel mee, denk ik. Ik denk dat dat voor Twente positief is."