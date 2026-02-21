Wout Weghorst op ramkoers met Ajax? "Dat was het dieptepunt"

Sinds de komst van Fred Grim komt Wout Weghorst nagenoeg niet meer in het stuk voor bij Ajax. De spits moet het sinds zijn terugkeer van een enkelblessure doen met een kleine rol als invaller.

Slechts vijftig minuten speeltijd kreeg Weghorst de voorbije weken toebedeeld, verdeeld over vier invalbeurten. "Het dieptepunt vond twee weken geleden plaats. Hoewel Ajax niets creëerde tegen AZ, werd breekijzer Weghorst pas in de 88ste minuut van stal gehaald", analyseert Johan Inan in het Algemeen Dagblad. "De honger van de bloedfanatieke 33-jarige spits laat zich alleen niet stillen door oefenwedstrijden en korte invalbeurten in de Eredivisie, zeker niet met een WK in aantocht."

De krant verwacht dan ook niet dat Weghorst genoegen neemt met een kleine rol. "Als Weghorst bij een Engelse topclub al vond dat hij meer moest spelen, hoe zit dat dan bij Ajax? Daar ligt ook een valkuil en uitdaging voor Grim", vervolgt Inan. "Ondertussen zwellen de geruchten over een (transfervrije) overstap naar FC Twente weer aan. Die club liet hij ondanks beloftes twee jaar geleden links liggen voor Ajax. In Enschede is Erik ten Hag, de trainer die de Tukker verrassend naar Manchester haalde, bovendien de technische baas geworden."

"Zo heeft Weghorst de spotlights eens niet vol op zich gericht. Dat duurt nooit lang. Als iemand zich niet kan schikken in de rol van figurant, is het de onverzadigbare spits van Ajax wel. De vraag is niet zozeer of en wanneer, maar vooral waar en hoe hij uit zijn schaduw stapt. Wellicht komt vulkaan Weghorst vanavond in de topper tegen NEC al tot uitbarsting", aldus Inan.