Meldingen
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax wedstrijden

Wout Weghorst op ramkoers met Ajax? "Dat was het dieptepunt"

Stefan
Wout Weghorst wacht op een invalbeurt bij Ajax
Wout Weghorst wacht op een invalbeurt bij Ajax Foto: © Pro Shots

Sinds de komst van Fred Grim komt Wout Weghorst nagenoeg niet meer in het stuk voor bij Ajax. De spits moet het sinds zijn terugkeer van een enkelblessure doen met een kleine rol als invaller.

Slechts vijftig minuten speeltijd kreeg Weghorst de voorbije weken toebedeeld, verdeeld over vier invalbeurten. "Het dieptepunt vond twee weken geleden plaats. Hoewel Ajax niets creëerde tegen AZ, werd breekijzer Weghorst pas in de 88ste minuut van stal gehaald", analyseert Johan Inan in het Algemeen Dagblad. "De honger van de bloedfanatieke 33-jarige spits laat zich alleen niet stillen door oefenwedstrijden en korte invalbeurten in de Eredivisie, zeker niet met een WK in aantocht."

De krant verwacht dan ook niet dat Weghorst genoegen neemt met een kleine rol. "Als Weghorst bij een Engelse topclub al vond dat hij meer moest spelen, hoe zit dat dan bij Ajax? Daar ligt ook een valkuil en uitdaging voor Grim", vervolgt Inan. "Ondertussen zwellen de geruchten over een (transfervrije) overstap naar FC Twente weer aan. Die club liet hij ondanks beloftes twee jaar geleden links liggen voor Ajax. In Enschede is Erik ten Hag, de trainer die de Tukker verrassend naar Manchester haalde, bovendien de technische baas geworden."

"Zo heeft Weghorst de spotlights eens niet vol op zich gericht. Dat duurt nooit lang. Als iemand zich niet kan schikken in de rol van figurant, is het de onverzadigbare spits van Ajax wel. De vraag is niet zozeer of en wanneer, maar vooral waar en hoe hij uit zijn schaduw stapt. Wellicht komt vulkaan Weghorst vanavond in de topper tegen NEC al tot uitbarsting", aldus Inan.

Zet in op Ajax tegen NEC!

Ajax speelt zaterdagavond de thuiswedstrijd tegen NEC. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Jorthy Mokio

Jorthy Mokio is duidelijk: "Het ideale beeld is bij Ajax blijven"

0
Skye Vink tegen Excelsior

Jong Ajax boekt nipte uitoverwinning op FC Dordrecht van Dirk Kuyt

0
Lees meer:
Ajax wedstrijden Wout Weghorst Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Jorthy Mokio

Jorthy Mokio is duidelijk: "Het ideale beeld is bij Ajax blijven"

0
Rafael van der Vaart met een Ajax-muts

Van der Vaart zou deze Feyenoorders in Ajax 1 willen: "Lekker"

0
Gertjan Verbeek

Gertjan Verbeek geeft advies: "Baas heeft dat bij Ajax nu ook"

0
Trotse Ajax-fans poseren met sjaal

Ajax-fans Kale en Kokkie vertrekken bij AT5: "Voor ons heel raar"

0
Henk de Jong in Leeuwarden

Jong Ajax verliest van SC Cambuur: "Het is een apart mannetje"

0
Kenneth Perez

Kenneth Perez kritisch op Ajacied: "Hij rent, vliegt en doet"

0
Karim El Ahmadi

El Ahmadi spot 'slapende' Ajacied: "Werd al eerder gewaarschuwd"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties