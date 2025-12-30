Wout Weghorst open over collega Wouter Goes: "Hij is niet saai"

Wout Weghorst schoof maandag aan als analist bij Viaplay, dat het WK Darts uitzendt. De spits van Ajax nam plaats in de studio, waar presentator Bart Nolles hem tijdens de uitzending probeerde te verleiden tot een opvallende uitspraak over zijn tegenstanders.

Tijdens de analyse van het duel tussen Justin Hood en Ryan Meikle, die Nolles samen met Weghorst en oud-darter Jerry Hendriks verzorgde, merkte de Ajacied op dat Meikle een 'saaie' darter is. Dat was voor de presentator aanleiding om door te vragen. "Welke voetballer vind jij ook zo saai?", wilde Nolles weten. Weghorst moest lachen, krabde even achter zijn oor en zuchtte. "Dan zet je me ook wel even in een positie, zeg. Dat is ook niet leuk", reageerde hij met een glimlach.

Nolles verontschuldigde zich meteen. "Ja, sorry! Ik verzin het ter plekke." Hendriks kon het niet laten om er lachend aan toe te voegen: "Dan laat je hem zijn collega’s afbranden." Toch gaf de presentator niet op. "Noem dan gewoon een tegenstander." Weghorst viel even stil en zocht naar woorden. "Nee, ja goed. Vergeleken met mij is iedereen gauw saai", antwoordde hij uiteindelijk.

Daarop deed Nolles zelf een suggestie. "Wouter Goes is niet saai.” De 33-jarige aanvaller schoot opnieuw in de lach en keek verbaasd op. Uiteindelijk gaf Weghorst toe: "Wouter Goes is niet saai." Naast zijn rol als analist blijkt Weghorst zelf ook over dartstalent te beschikken. Eerder deze week was op het YouTube-kanaal van Ajax te zien hoe hij samen met Davy Klaassen de strijd aanging met Ross Smith en Gerwyn Price. Bovendien wist de spits ooit zelfs een leg te winnen van oud-wereldkampioen Michael van Gerwen.