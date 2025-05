Wout Weghorst reageert na klap aan camera: "Altijd weer op mij"

"Eigenlijk is het een moment waarin wij als elftal voor onze fans staan. We worden toegezongen, het voelt als een bedankje voor wat we dit seizoen hebben gedaan", begint Weghorst zijn verhaal bij ESPN. "Uiteindelijk komt de emotie bij mij boven. En dan vind ik het jammer dat je niet gewoon het elftal in beeld brengt. In plaats daarvan staat die camera weer op mij gericht."

De cameraman van ESPN probeerde Weghorst van dichtbij te filmen, maar kreeg een duw. De aanvaller had geen behoefte aan een camera op zijn gezicht, zo geeft hij aan. "Hij zag dat ik in tranen was en kwam naar me toe. Maar weet je, op zo’n moment heb ik daar niks aan. Dat is emotie. Ik vind het jammer dat die camera altijd weer op mij moet."

Weghorst begrijpt dat journalisten hun werk doen, maar vindt het lastig dat de focus vaak op hem ligt. "Dat is iets wat je als speler meedraagt. Vanaf seconde één komt die camera op je af. Woensdag in Groningen werd het me ook al te veel en ben ik snel naar binnen gerend. Dan zie je wat de gevolgen zijn. Misschien ligt het aan mij, misschien is het mijn gevoel. Maar ik vond het jammer dat hij weer van een afstand naar mij toe kwam lopen toen ik daar zo stond. Laat het moment gewoon even het moment zijn. Het had een hele mooie dag moeten zijn. Helaas werd het dat niet."