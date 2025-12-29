Het laatste Ajax Nieuws
Wout Weghorst schuift maandag aan als analist bij het WK Darts
Wout Weghorst Foto: © BSR Agency
Wout Weghorst is maandagmiddag te zien als analist bij Viaplay. Vanaf 13.30 uur bespreekt hij samen met presentator Bart Nolles en darter Jerry Hendriks de middagwedstrijden op het WK Darts.
"Het is niet voor het eerst dat ik in de studio van Viaplay zit voor het WK Darts," zegt Weghorst. "Vorige jaar was ik ook al te gast."
Eerder deze week zagen we dat Wout Weghorst samen met zijn teamgenoot al het dartbord opzocht, dit samen met enkele wereldtoppers. Zie HIER de beelden.
