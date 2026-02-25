"Wout Weghorst sliep toen in één keer in een pyama van Ajax"

René Wagelaar is in ieder geval vol lof. "Weghorst heeft een foutje gemaakt dat hij zei dat hij altijd in een pyama van Twente sliep en toen sliep hij in één keer in die van Ajax, omdat die belden. Dat is natuurlijk een verhaal dat in Enschede niet zo goed ontvangen is en dat was ook niet zo heel slim", zegt Wagelaar bij Voetbaltijd. "Als hij komt dan komt er eerst veel weerstand, denk ik. Maar als hij er twee of drie inschiet, dan loopt hij over de Oude Markt en is hij de held."

Erik ten Hag durft Weghorst wel te halen, meent Wagelaar. "En Ten Hag kennende durft hij dat zeker aan", voorspelt hij. "Hij zal er zeker lak aan hebben zo'n jongen aan te trekken. Hij gaat voorop in de strijd. En hij trekt daarin wel de rest mee. Als je er daar meerdere van in je elftal hebt, dan ga je er mentaal wel een stukje op vooruit. En hij kan zeker nog een paar jaar mee in de subtop", zegt Wagelaar, die wel beseft dat de komst van Weghorst samenvalt met welke trainer er komend jaar aan het roer staat. "Ik acht de kans groot dat Van den Brom gaat. Wat wil een nieuwe trainer en wat wil en kan hij met Weghorst? Daar gaat het om."

Dick Lukkien is ook fan: "Hij maakt een heel bevlogen indruk op mij en hij maakt altijd doelpunten. Dat is wel lekker om in je ploeg te hebben. Maar ik kan er niet heel veel van vinden, omdat je met zulke jongens moet werken om te zien hoe ze je kunnen helpen. Maar dat het een goede spits is, is voor mij wel duidelijk." Zou hij hem graag bij FC Groningen zien spelen? "Zeker. Dat is een speler die iedere ploeg in Nederland goed in zijn team kan gebruiken."

Wagelaar weet echter dat FC Twente voorrang heeft: "Je begint bij de hoofdtrainer en binnen een paar weken zal wel bekend worden wie dat is. Dan gaat Ten Hag overleggen met zo'n trainer en wie hij wil hebben. En stel dat Van den Brom wel blijft, dan moet hij ermee kunnen werken. En dat wordt een moeilijk verhaal. Want hij gaat qua aanwezigheid ver boven de rest uitstijgen. Daar moet je als trainer en als ploeg tegen kunnen. Dat is niet altijd makkelijk."