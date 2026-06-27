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Wout Weghorst spits van FC Twente: "Er bleef nog één droom over"

Rik Engelbertink
bron: FC Twente
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<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="und" dir="ltr">ᴡᴏᴜᴛ ɪꜱ ᴇᴇɴ ᴛᴜᴋᴋᴇʀ ᴇɴ ꜱᴘᴇᴇʟᴛ ᴠᴏᴏʀ ᴏɴꜱ 👊🏻<br><br>➡️<a href="https://t.co/oJR5hiJqeG">https://t.co/oJR5hiJqeG</a> <a href="https://x.com/hashtag/FCTwente?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#FCTwente</a> <a href="https://t.co/FhDjRjt4WQ">pic.twitter.com/FhDjRjt4WQ</a></p>&mdash; FC Twente (@fctwente) <a href="https://x.com/fctwente/status/2070787335474597928?ref_src=twsrc%5Etfw">June 27, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> Foto: © BSR Agency

Wout Weghorst tekende op zaterdagochtend officieel bij FC Twente. De spits, die voor twee jaar tekent in Enschede, ziet een droom in vervulling gaan.

"Dit is een bijzondere transfer voor mij. Ik ben heel trots om vanaf komend seizoen het shirt van FC Twente te dragen", opent de aanvaller via de clubkanalen van FC Twente. "Als jonge supporter heb ik met FC Twente in 2001 en 2011 de bekerwinst mogen vieren in De Kuip, in 2010 stond ik op de Oude Markt toen FC Twente kampioen werd en heb ik tijdens vele memorabele Europese avonden in De Grolsch Veste op de tribune gestaan."

"Dat waren allemaal onvergetelijke herinneringen", meent Weghorst. "Voor mij zijn veel voetbaldromen in vervulling gegaan, maar bleef er nog één over… Op deze manier maakt het de cirkel rond. Vanaf komend seizoen ga ik alles geven om dit keer niet als supporter, maar als speler successen te vieren met FC Twente", besluit Weghorst.

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