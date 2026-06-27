Wout Weghorst spits van FC Twente: "Er bleef nog één droom over"
Wout Weghorst tekende op zaterdagochtend officieel bij FC Twente. De spits, die voor twee jaar tekent in Enschede, ziet een droom in vervulling gaan.
"Dit is een bijzondere transfer voor mij. Ik ben heel trots om vanaf komend seizoen het shirt van FC Twente te dragen", opent de aanvaller via de clubkanalen van FC Twente. "Als jonge supporter heb ik met FC Twente in 2001 en 2011 de bekerwinst mogen vieren in De Kuip, in 2010 stond ik op de Oude Markt toen FC Twente kampioen werd en heb ik tijdens vele memorabele Europese avonden in De Grolsch Veste op de tribune gestaan."
"Dat waren allemaal onvergetelijke herinneringen", meent Weghorst. "Voor mij zijn veel voetbaldromen in vervulling gegaan, maar bleef er nog één over… Op deze manier maakt het de cirkel rond. Vanaf komend seizoen ga ik alles geven om dit keer niet als supporter, maar als speler successen te vieren met FC Twente", besluit Weghorst.
Ten Hag: "Speler als Weghorst normaal onhaalbaar voor FC Twente"
Wout Weghorst spits van FC Twente: "Er bleef nog één droom over"
BREAKING: Wout Weghorst vindt nieuwe werkgever en verlaat Ajax
Juf had liefst 2 Oranje-spelers in haar klas: "Weghorst daagde uit"
Koeman krijgt kritiek na basisplek Aké: "Geef Hato nou de kans"
Ajax-middenvelder vertrekt op huurbasis: "Zijn we heel blij mee"
"Als kleine jongen bij Ajax werd er al anders naar me gekeken"
Van der Vaart lacht om Brobbey: "Dan loopt een vrouw meteen weg"
'Ajax slaat toe: koopje van enkele tonnen tekent voor vier jaar'
Ajax-doelwit vertrekt per direct: "We wensen hem veel succes"
'FC Twente hoopt op Weghorst; ook Spaanse en Portugese interesse'
FC Dordrecht haalt Kuijt-opvolger weg bij Ajax: "Ontzettend blij"
Ajax maakt plotseling vertrek bekend: jeugdtrainer per direct weg
Van der Gijp over oud-Ajacied: "Daarna zie je dat weer weken niet"
Rosa sprak veel met teamgenoot: "Echt over van alles en nog wat"
Ajax ziet vleugelaanvaller een transfer naar Noorwegen maken
Wouter Goes over oud-Ajacied: "Dan ben je ook gewoon de lul"
Ajax maakt complete staf van hoofdtrainer Michel Sanchez bekend
Ajax laat verdediger opnieuw vlieguren maken bij Eredivisieclub
Weghorst niet naar FC Twente? "Zei dat hij andere belangen had"
Brian Brobbey blijft in topvorm: "Ik heb leuke berichten gehad"
Ajax presenteert Marokkaanse verdediger van Union Touarga Sportif
Grotenbreg (28), die winnende goal tegen Ajax maakte, overleden
'Ajax selecteert door in staf en neemt afscheid van tweetal'
'Jordi Cruijff de markt op: deze posities wil Ajax versterken'
VIDEO | Samenvatting: Itakura en Tomiyasu pakken punt tegen Zweden
Veltman reageert woest op Ajax-geruchten: "Triggerde iets in mij"
'Ajax zet torenhoog in en denkt aan komst van Julian Brandt'
VIDEO | Samenvatting: Oranje wint laatste groepsduel van Tunesië
'Oud-Ajacied Gibson Yah staat voor een transfer naar Engeland'