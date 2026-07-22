'Wout Weghorst spreekt Oranje-vedetten aan': "Op hun fouten"

Wout Weghorst heeft zich tijdens het WK niet alleen kritisch uitgelaten over het Nederlands elftal in het openbaar, maar zou ook intern zijn stem hebben laten horen. Dat onthulde Kenneth Perez bij Voetbalpraat, waar hij vertelde dat de spits zelfs de ervaren spelers binnen de Oranje-selectie heeft aangesproken.

Vorige week liet Weghorst in een interview met Voetbal International al weten dat hij vond dat Oranje tijdens het toernooi tekort was geschoten op mentaal vlak. "Dat is wel iets waaraan het voor mij op dit WK heeft ontbroken. Er moeten duidelijk dingen anders, wil je succesvol gaan zijn", zei de aanvaller. "Ik zal nooit kunnen bedanken voor het Nederlands elftal, daarvoor spelen geeft zo enorm veel trots. Wel heb ik bij verantwoordelijke mensen aangegeven wat mijn mening en beleving is." Volgens RTV Oost-verslaggever Tijmen van Wissing waren de woorden van Weghorst allesbehalve vrijblijvend. "Ik heb wel het idee dat Weghorst zich een beetje gestoord heeft tijdens het WK."