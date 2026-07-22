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Nederlands elftal

'Wout Weghorst spreekt Oranje-vedetten aan': "Op hun fouten"

Amber
bron: Voetbalpraat

Wout Weghorst heeft zich tijdens het WK niet alleen kritisch uitgelaten over het Nederlands elftal in het openbaar, maar zou ook intern zijn stem hebben laten horen. Dat onthulde Kenneth Perez bij Voetbalpraat, waar hij vertelde dat de spits zelfs de ervaren spelers binnen de Oranje-selectie heeft aangesproken.

Vorige week liet Weghorst in een interview met Voetbal International al weten dat hij vond dat Oranje tijdens het toernooi tekort was geschoten op mentaal vlak. "Dat is wel iets waaraan het voor mij op dit WK heeft ontbroken. Er moeten duidelijk dingen anders, wil je succesvol gaan zijn", zei de aanvaller. "Ik zal nooit kunnen bedanken voor het Nederlands elftal, daarvoor spelen geeft zo enorm veel trots. Wel heb ik bij verantwoordelijke mensen aangegeven wat mijn mening en beleving is."

Volgens RTV Oost-verslaggever Tijmen van Wissing waren de woorden van Weghorst allesbehalve vrijblijvend. "Ik heb wel het idee dat Weghorst zich een beetje gestoord heeft tijdens het WK."

Perez ging vervolgens nog een stap verder en stelde dat Weghorst ook binnen de spelersgroep de confrontatie is aangegaan. "Ik heb ook begrepen dat hij de grote leiders van het Nederlands elftal heeft aangesproken op hun fouten en het niet nemen van hun verantwoordelijkheid. Dat siert Weghorst natuurlijk wel, dat hij dat durft. Je zal het maar doen als speler 25 of 26 binnen de selectie, dat hij de grote jongens aanpakt die zelf hun verantwoordelijkheid niet nemen."

Van Wissing plaatste daarnaast bredere kanttekeningen bij de cultuur rond Oranje. "Ik vind het een beetje sektarisch worden, dat Nederlands elftal. Je komt er bijna niet bij, ze hebben het heel gezellig met elkaar. Jullie werden aangevallen alsof jullie heel respectloos met Koeman omgingen. Ik vind dit echt een van de grootste schandalen binnen de WK-geschiedenis. WK 1990 was wel wat erger, maar dit? Je eigen identiteit verliezen tegen Marokko… Nigel de Jong en Marianne van Leeuwen mogen in de spiegel kijken", besloot hij.

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