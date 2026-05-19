'Wout Weghorst tekent nog voor WK contract bij andere club'

De kans wordt steeds groter dat Wout Weghorst volgend seizoen voor FC Twente speelt. De spits van Ajax zou mogelijk nog vóór het WK tekenen in De Grolsch Veste.

Het doorgaans goed geïnformeerde X-account Paul Lassche meldt dat een transfer naar FC Twente steeds realistischer wordt. "Waar de transfer van Weghorst twee jaar geleden stukliep op de transfersom van Burnley, lijkt de transfer nu wel te slagen."

"Bedoeling is dat Weghorst nog tekent voor hij met Oranje start aan de voorbereiding op het WK", aldus Lassche. Rond 3/4 juni vertrekt Oranje naar de Verenigde Staten voor het WK. Het is ook nog niet zeker dat Weghorst bij de definitieve selectie zit.