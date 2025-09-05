Wout Weghorst terug naar de bank? "Dat is heel lullig voor hem"

Freek Jansen denkt dat Wout Weghorst na de komst van Kasper Dolberg weer op de bank moet plaatsnemen. Weghorst begon dit seizoen nog als eerste spits van Ajax.

Weghorst was drie keer trefzeker in de eerste vier competitiewedstrijden, maar krijgt er met Dolberg een geduchte concurrent bij. "Ik heb lichte twijfel. Ik zag Weghorst tegen FC Volendam weer met de hele wereld behalve zijn eigen voeten bezig zijn", vertelt Jansen in de Pak Schaal Podcast van Voetbal International. "Ik vind Weghorst de allerbeste pinchhitter van de hele wereld. Dat is heel lullig voor hem."

Jansen vindt Dolberg een goede vervanger van Brian Brobbey, die naar Sunderland vertrok. "Brobbey was een doodlopend pad aan het begaan, die ging het niet meer doen voor je. Dan denk ik dat het sportief niet veel minder is geworden", aldus de journalist. "Financieel heeft Ajax een geweldige transferzomer gedraaid, alleen dat boeit de Ajax-supporters niets. Uiteindelijk wil men na vorig jaar op sportief vlak een volgende stap zien bij Ajax."