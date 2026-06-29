Wout Weghorst-transfer zorgt voor enthousiasme: "Extra wapen"
Jan van Staa is enthousiast over de komst van Wout Weghorst naar FC Twente. De oud-trainer ziet de Oranje-spits als een buitenkans en verwacht dat hij sportief veel gaat toevoegen aan de ploeg uit Enschede.
"Als je puur naar zijn cijfers en zijn cv kijkt, dan is dit voor Twente een buitenkans", zo vertelt hij aan RTV Oost. Volgens Van Staa laat de transfer bovendien zien welke ambities FC Twente heeft. "Als je zo’n spits binnenhaalt, laat je zien waar je naartoe wilt. Dat geeft ook aan wat de plannen van FC Twente zijn."
Ondanks een lastig seizoen bij Ajax twijfelt Van Staa niet aan de kwaliteiten van Weghorst. "Hij heeft misschien geen goed seizoen gehad bij Ajax, maar hij is nog steeds een versterking voor Twente. Dit soort spelers komen niet zo heel snel voorbij, laat staan dat ze ook nog voor Twente kiezen."
Ook in voetballend opzicht verwacht Van Staa veel van de spits. "We kennen hem als een enorme werker, die altijd oorlog maakt voorin. Maar hij is meer dan alleen een targetman. Hij is ook beter geworden in het meevoetballen en als aanspeelpunt." Volgens hem krijgt FC Twente daardoor meer mogelijkheden. "Hij voegt fysiek en strijd toe aan een ploeg die de laatste jaren vooral technisch was. Je krijgt er een extra wapen bij."
Van Staa begrijpt de twijfels van sommige supporters, maar denkt dat die snel zullen verdwijnen. "Als je alle sentimenten weg zou poetsen en zou zeggen: er komt een speler uit het Nederlands elftal naar FC Twente, dan zou iedereen op de banken staan." Hij besluit: "Hij kan omgaan met die druk. En als hij straks de eerste wedstrijd scoort, is iedereen twee jaar geleden weer vergeten. Zo werkt het nu eenmaal. Als je spits bent en je scoort, dan hoor je erbij."
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