Wout Weghorst-transfer zorgt voor enthousiasme: "Extra wapen"

Jan van Staa is enthousiast over de komst van Wout Weghorst naar FC Twente. De oud-trainer ziet de Oranje-spits als een buitenkans en verwacht dat hij sportief veel gaat toevoegen aan de ploeg uit Enschede.

"Als je puur naar zijn cijfers en zijn cv kijkt, dan is dit voor Twente een buitenkans", zo vertelt hij aan RTV Oost. Volgens Van Staa laat de transfer bovendien zien welke ambities FC Twente heeft. "Als je zo’n spits binnenhaalt, laat je zien waar je naartoe wilt. Dat geeft ook aan wat de plannen van FC Twente zijn." Ondanks een lastig seizoen bij Ajax twijfelt Van Staa niet aan de kwaliteiten van Weghorst. "Hij heeft misschien geen goed seizoen gehad bij Ajax, maar hij is nog steeds een versterking voor Twente. Dit soort spelers komen niet zo heel snel voorbij, laat staan dat ze ook nog voor Twente kiezen."