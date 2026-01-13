'Wout Weghorst transfervrij weg bij Ajax': "Kans is groot dat..."

Wout Weghorst lijkt bezig aan zijn laatste maanden bij Ajax. De spits herstelt momenteel van een blessure, maar lijkt in de tweede seizoenshelft genoegen te moeten nemen met een rol achter Kasper Dolberg.

Weghorst beschikt over een aflopend contract in de Johan Cruijff ArenA en het is de vraag of hij een nieuwe verbintenis krijgt. "Wout Weghorst (33) en Remko Pasveer (42) zitten in het laatste half jaar van hun verbintenis", schrijft Ajax-watcher Lentin Goodijk op de website van Voetbal International.

"Op dit moment is de kans groot dat Weghorst een andere uitdaging aangaat, terwijl Pasveer het onlangs 'een reële kans' noemde dat zijn spelerscarrière na dit seizoen ten einde komt. Dat betekent dat Ajax richting de zomer ook weer de keepersmarkt op moet", aldus Goodijk.

De in Enschede geboren Pasveer doorliep de jeugdopleiding van FC Twente en speelde uiteindelijk veertien wedstrijden in de hoofdmacht. De ervaren doelman bleef altijd in Nederland en kwam verder uit voor Heracles Almelo, Go Ahead Eagles, PSV en Vitesse.

Weghorst flirtte meerdere malen openlijk met een terugkeer naar FC Twente, maar besloot anderhalf jaar geleden Ajax boven de Tukkers te verkiezen. Dat leverde hem veel diskrediet op in Enschede, waardoor het maar de vraag is of de deur van De Grolsch Veste ooit nog open komt te staan. De nieuwe technisch directeur Erik ten Hag kon het wel altijd goed vinden met de spits en haalde hem zelfs op huurbasis naar Manchester United. Pasveer kwam op voorspraak van Ten Hag naar Ajax.