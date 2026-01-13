Groeten uit Grolloo
Johan Derksen fel: "Ajax moet zich de ogen uit de kop schamen"
Meldingen
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

'Wout Weghorst transfervrij weg bij Ajax': "Kans is groot dat..."

Bjorn
bron: Voetbal International
Wout Weghorst baalt
Wout Weghorst baalt Foto: © BSR Agency

Wout Weghorst lijkt bezig aan zijn laatste maanden bij Ajax. De spits herstelt momenteel van een blessure, maar lijkt in de tweede seizoenshelft genoegen te moeten nemen met een rol achter Kasper Dolberg. 

Weghorst beschikt over een aflopend contract in de Johan Cruijff ArenA en het is de vraag of hij een nieuwe verbintenis krijgt. "Wout Weghorst (33) en Remko Pasveer (42) zitten in het laatste half jaar van hun verbintenis", schrijft Ajax-watcher Lentin Goodijk op de website van Voetbal International

"Op dit moment is de kans groot dat Weghorst een andere uitdaging aangaat, terwijl Pasveer het onlangs 'een reële kans' noemde dat zijn spelerscarrière na dit seizoen ten einde komt. Dat betekent dat Ajax richting de zomer ook weer de keepersmarkt op moet", aldus Goodijk.

De in Enschede geboren Pasveer doorliep de jeugdopleiding van FC Twente en speelde uiteindelijk veertien wedstrijden in de hoofdmacht. De ervaren doelman bleef altijd in Nederland en kwam verder uit voor Heracles Almelo, Go Ahead Eagles, PSV en Vitesse.

Weghorst flirtte meerdere malen openlijk met een terugkeer naar FC Twente, maar besloot anderhalf jaar geleden Ajax boven de Tukkers te verkiezen. Dat leverde hem veel diskrediet op in Enschede, waardoor het maar de vraag is of de deur van De Grolsch Veste ooit nog open komt te staan. De nieuwe technisch directeur Erik ten Hag kon het wel altijd goed vinden met de spits en haalde hem zelfs op huurbasis naar Manchester United. Pasveer kwam op voorspraak van Ten Hag naar Ajax. 

Gerelateerd:
Mike Verweij

Mike Verweij over Ajacied: "Valentijn vindt hem helemaal niks"

0
Gerald Alders

Vertrekt Gerald Alders bij Ajax? "Daar voer ik gesprekken over"

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Het laatste Ajax Nieuws Wout Weghorst Remko Pasveer
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
René Wagelaar

René Wagelaar geeft tekst en uitleg: "Hij is een Ajax-hater"

0
Antony na een treffer voor Real Betis

Ten Hag gewaarschuwd: "Maar Antony naar FC Twente zou leuk zijn"

0
Kenneth Perez en Marciano Vink namens ESPN in de Johan Cruijff ArenA

Marciano Vink kritisch op oud-Ajacied: "Dat verhaal is dus over?"

0
Anco Jansen

Anco Jansen looft PEC-speler: "Was op een haar na rond met Ajax"

0
Hans Kraay

Kraay tipt Ajax miljoenen-investering: "Hij is snel en fris!"

0
Kenneth Perez

Perez snapt niks van later instappen Cruijff: "Ik vind het raar"

0
Jorthy Mokio en Sean Steur vieren feest na een goal van Ajax

Samenvatting: Ajax rekent in oefenwedstrijd af met Belgische club

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
za
14/02
Ajax
20:00
Fortuna Sittard
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 18 35 49
2 Feyenoord 18 21 36
3 Ajax 18 11 33
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 AZ 17 4 28
6 FC Groningen 18 3 28
7 FC Twente 18 5 26
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd