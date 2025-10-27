Wout Weghorst uitgefloten: "Dat zijn ze in Twente nooit vergeten"

Wout Weghorst speelde zondagmiddag met Ajax tegen FC Twente, de club waar hij als jongetje op de tribune stond. Toch is de spits uit Borne totaal niet geliefd in Enschede, zag ook Sjoerd Mossou.

"Ajax won zondag met 2-3 in Enschede, Wout Weghorst stapte als grote winnaar van het veld, maar voor de verkoop van het Broodje Wout was dat geen goed nieuws", begint Mossou in zijn column voor het Algemeen Dagblad. Het 'Broodje Wout' werd tijdens het afgelopen EK geïntroduceerd bij het AVIA Weghorst-wegrestaurant aan de A1. "In Twente wil haast niemand nog een broodje Wout", meent Mossou.

"Daar zit een heel verhaal aan vast", vervolgt hij. "Zondagmiddag werd Ajax-spits Weghorst weer eens hartstochtelijk uitgefloten in de Grolsch Veste, op slechts een paar kilometer van zijn geboorteplaats. Dat begon al ruim voor de aftrap, en daarna was het bij ieder balcontact raak, ongeveer zoals dat vooraf te verwachten viel. Boegeroep, fluitconcerten, scheldpartijen. "Het moet ergens ook pijnlijk zijn voor een geboren Tukker, al die haat."

Mossou vreest dat het niet meer goed zal komen tussen FC Twente en Weghorst. "In Twente zijn ze nooit vergeten hoe Weghorst begin 2024 openlijk flirtte met zijn zelfbenoemde jongensdroom: de spits zou niets liever willen dan ooit bij FC Twente spelen, zo vertelde hij destijds diep geëmotioneerd in een interview, tot tranen toe geroerd. Maar toen diezelfde droomclub zich een half jaar later daadwerkelijk meldde, gaf Weghorst plots niet thuis en koos hij voor Ajax."

Weghorst zei als kleine jongen al een Ajax-pyjama te hebben en liet weten dat zijn opa een grote Ajax-fan was. "Weghorst deed er daarna nog een schepje bovenop, vertelde doodserieus hoe hij vroeger op weg naar vakanties al droomde van de Johan Cruijff Arena en keek er diep ontroerd bij. In Twente kon je de reacties daarna wel uittekenen: daar zagen ze het allemaal kokhalzend aan. 'Die Weghorst' hoefde zich nooit meer in een Twente-shirt te vertonen."

Dat beeld werd zondag in De Grolsch Veste nog maar eens bevestigd. "De familie Weghorst bouwde er een fraai imperium op van Avia-tankstations, het Broodje Wout leek er het eeuwige leven te hebben, maar sinds zondagmiddag weten we het zeker: tussen Weghorst en FC Twente komt de liefde nooit meer van twee kanten", besluit Mossou zijn column.