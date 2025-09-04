Wout Weghorst vergeleken met Giroud: "Frankrijk won wel het WK"

Het Nederlands elftal neemt het donderdagavond op tegen Polen en de grote vraag is wie er in de spits gaat beginnen. Ruud Gullit brak maandagavond bij het voetbalprogramma ' Rondo ' op Ziggo Sport een langs voor Wout Weghorst.

"Je hebt Weghorst toch? Hij scoort gewoon", sprak de 66-voudig international. "Kijk nu naar Frankrijk: Giroud scoorde niet op het WK, maar ze wonnen wel. Er staat wel iemand die afleidt. Hij werkt zijn eigen het schompes. Het is niet de spits die wij voor ogen hebben, maar als je niks anders hebt... En hij scoort ook nog gewoon", constateert Gullit, die de komende jaren hoge verwachtingen heeft van Oranje.

"Je hebt echt het gevoel dat er misschien iets kan gaan gebeuren. Dat zou geweldig zijn. Je hebt een goede selectie bij het Nederlands elftal", besluit de voormalig profvoetballer. Marco van Basten twijfelt echter nog wel over de aanval. "Gek is dat, het Nederlands voetbal had eigenlijk altijd wel goede spitsen. En nu is het best wel een beetje schaars. Meestal hadden we verdedigend juist problemen”, blikt hij terug.