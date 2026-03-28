Wout Weghorst vergeleken met PSV'er: "Koeman meet met twee maten"
Joey Veerman zit ook deze interlandperiode niet bij de selectie van het Nederlands elftal. Journalist Jeroen Kapteijns vindt echter dat bondscoach Ronald Koeman met twee maten meet in de samenstelling van zijn selectie.
"Koeman heeft eerder ook gezegd dat het om zijn voetbalkwaliteiten gaat en dat hij niet betrouwbaar is", vertelt Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. "Dat was trouwens ook een hele rare opmerking, dat hij het niet alleen tegen PEC Zwolle moest laten zien. Dan laat hij het in de grote wedstrijden zien en wordt daar niet over gesproken."
"Wat vooral schuurt is dat er met twee maatstaven wordt gewerkt", reageert collega-journalist Jeroen Kapteijns even later. "Wout Weghorst scoort sinds oktober niet en dat is ook tegen PEC Zwolle en dat soort tegenstanders. Maar dat maakt niet uit, want hij heeft hem nodig als pinchhitter."
"Het is een beetje shoppen in allerlei redenen om iemand wel of niet te selecteren. En daar is Koeman niet heel eenduidig in. De ene keer is dit het verhaal en de andere keer... De één moet meer laten zien dan alleen tegen PEC Zwolle, terwijl het bij de ander niet uitmaakt als hij zestien keer niet scoort tegen clubs als PEC Zwolle", aldus Kapteijns.
Wout Weghorst vergeleken met PSV'er: "Koeman meet met twee maten"
