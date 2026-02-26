'Wout Weghorst vertrekt bij Ajax': "Hij moet gewoon het land uit"

Wout Weghorst heeft een aflopend contract bij Ajax en het is nog niet duidelijk waar de toekomst van de 33-jarige spits. Weghorst wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een transfervrije overstap naar FC Twente, maar zaakwaarnemer Rob Jansen raadt die stap stellig af.

Jansen geeft Weghorst wel een duidelijk advies over een mogelijke toekomst bij Ajax. "Weggaan", stelt de belangenbehartiger in de podcast KieftJansenEgmondGijp. "Zo snel mogelijk. Hij gaat denk ik wel mee met het Nederlands elftal en daarna moet hij gewoon het land uit. Even ver weg."

Hij adviseert Weghorst dus niet om in de Eredivisie te blijven komend seizen. Jansen denkt dat Weghorst er goed aan doet om voor bijvoorbeeld de Emiraten te kiezen. "Hij moet daar gewoon nog een keer geld verdienen en dan is het klaar, stoppen met die onzin", aldus Jansen, die meent dat de loopbaan van Weghorst ten einde loopt.

"Met het Nederlands elftal het WK meemaken is fantastisch en wie weet doet hij het nog hartstikke mooi ook. Daarna wegwezen en een mooi einde van je carrière doen", besluit Jansen.