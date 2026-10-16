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Wout Weghorst vol verbazing na rode kaart: "Ik werd helemaal gek"

Niek
Wout Weghorst in actie in de Conference League
Wout Weghorst in actie in de Conference League Foto: © MTB-Photo

Wout Weghorst keek donderdagavond vreemd op van het VAR-moment tijdens het Conference League-duel van FC Twente met FC Thun. De voormalig Ajacied dacht aanvankelijk dat zijn ploeggenoot Ramiz Zerrouki van het veld gestuurd zou worden, maar uiteindelijk kreeg juist Patrik Kristal rood. Niet veel later maakte Zerrouki de enige treffer van de avond.

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FC Twente won met 1-0, maar had lange tijd moeite met de stugge Zwitserse tegenstander. Volgens Weghorst kwam de speelwijze van FC Thun niet als een verrassing. "We wisten wel aardig wat voor ploeg het was. Op zich waren we voorbereid en kwam dat ook wel aardig uit", zegt hij tegenover Ziggo Sport.

Toch lukte het de Tukkers niet altijd om de spits goed te bereiken. "Ik denk dat we iets te vaak de bal aan de zijkant hielden en van daaruit probeerden om erdoorheen te komen. Aan de andere kant krijgen we daar ook wel twee hele goeie kansen uit."

Na de rode kaart zakte FC Thun nog verder terug. Weghorst zag dat Twente daar beter mee om had kunnen gaan. "Daarin hebben we wel de momenten gehad. Na zo'n rode kaart gaan ze natuurlijk helemaal inzakken. Dan moet je zorgen dat je het tempo heel hoog houdt en van kant naar kant speelt. Ik denk dat we daarin wel iets secuurder moeten zijn en kwalitatief iets beter aan de bal. Dan kun je tot nog meer kansen komen."

Het moment van de rode kaart zorgde aanvankelijk voor verwarring. Zerrouki kreeg na een sliding eerst geel, waarna de scheidsrechter door de VAR naar het scherm werd geroepen. Weghorst dacht daardoor dat zijn ploeggenoot mogelijk rood zou krijgen. "Ik dacht dat hij ging kijken voor een rode kaart voor ons. Ik ging even spieken, maar dat was echt geen rode kaart voor ons."

Ook op de Twentse bank liepen de emoties op. "Ik dacht echt: 'Nee, dit is echt geen rode kaart.' Dus ik werd ook helemaal gek en volgens mij bij ons op de bank ook een paar, want er kregen er ook nog wat geel", vertelt Weghorst.

De situatie kreeg vervolgens een onverwachte wending. De gele kaart van Zerrouki werd ingetrokken en Kristal kreeg rood nadat hij op het been van de middenvelder was geland. "Toen liep hij erheen en deed hij zijn gele kaart weg en greep hij naar zijn achterzak. Dus ik dacht: 'Het zal toch niet?' Toen gaf hij hem aan hen. Zo had ik het ook nog niet gezien", aldus Weghorst.

De spits was vooral opgelucht dat Zerrouki niet van het veld hoefde. "Ik keek vooral naar het beeld met Ramiz, maar het kreeg een bijzondere wending." Kort daarna zorgde Zerrouki zelf voor de 1-0 en daarmee de winnende treffer. FC Twente staat daardoor boven Ajax in de stand van de Conference League. 

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