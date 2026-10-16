Wout Weghorst vol verbazing na rode kaart: "Ik werd helemaal gek"

Wout Weghorst keek donderdagavond vreemd op van het VAR-moment tijdens het Conference League-duel van FC Twente met FC Thun. De voormalig Ajacied dacht aanvankelijk dat zijn ploeggenoot Ramiz Zerrouki van het veld gestuurd zou worden, maar uiteindelijk kreeg juist Patrik Kristal rood. Niet veel later maakte Zerrouki de enige treffer van de avond.

FC Twente won met 1-0, maar had lange tijd moeite met de stugge Zwitserse tegenstander. Volgens Weghorst kwam de speelwijze van FC Thun niet als een verrassing. "We wisten wel aardig wat voor ploeg het was. Op zich waren we voorbereid en kwam dat ook wel aardig uit", zegt hij tegenover Ziggo Sport.

Toch lukte het de Tukkers niet altijd om de spits goed te bereiken. "Ik denk dat we iets te vaak de bal aan de zijkant hielden en van daaruit probeerden om erdoorheen te komen. Aan de andere kant krijgen we daar ook wel twee hele goeie kansen uit."

Na de rode kaart zakte FC Thun nog verder terug. Weghorst zag dat Twente daar beter mee om had kunnen gaan. "Daarin hebben we wel de momenten gehad. Na zo'n rode kaart gaan ze natuurlijk helemaal inzakken. Dan moet je zorgen dat je het tempo heel hoog houdt en van kant naar kant speelt. Ik denk dat we daarin wel iets secuurder moeten zijn en kwalitatief iets beter aan de bal. Dan kun je tot nog meer kansen komen."