Wout Weghorst weer in Oranje? "Ik zou zo snel geen andere weten"
Robert Maaskant is benieuwd naar de eerst selectie van het Nederlands elftal onder de nieuwe bondscoach Xavi Hernández. De oud-trainer verwacht dat voormalig Ajax-spits Wout Weghorst een oproep krijgt van de Spanjaard.
Weghorst was voor FC Twente goed voor vijf doelpunten en drie assists in twaalf officiële wedstrijden. "Hij is natuurlijk erg belangrijk geweest met zijn doelpunt (tegen Qarabag, red.), waardoor ze doorgingen naar de competitiefase van de Conference League. En tegen ADO schoot hij de strafschop mooi binnen", zegt Maaskant tegenover Sportnieuws.nl.
Hij vindt Weghorst van toegevoegde waarde voor Oranje. "Hij is een speler die je internationaal af en toe ook nodig hebt. Dat heeft hij bij Nederland altijd gebracht", meent Maaskant. "Moet Weghorst een basisspeler zijn? Nee, absoluut niet. We hebben nu bijvoorbeeld met Donyell Malen al een spits die het fantastisch doet. Maar als je een pinchhitter zoekt..."
Voor die laatste rol ziet Maaskant momenteel weinig andere opties. "Ik zou zo snel geen andere pinchhitter weten dan Wout Weghorst. Hij speelt op niveau, kent de groep al en hij heeft bewezen dat hij het kan", besluit hij. Voor het Nederlands elftal wachten de komende periode vier interlands voor de Nations League.
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Wout Weghorst weer in Oranje? "Ik zou zo snel geen andere weten"
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