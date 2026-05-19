Wout Weghorst weg bij Ajax? "Ik vind hem een aantrekkelijke speler"

"Ik vind Wout een aantrekkelijke speler voor Twente. De interesse van Twente voor Wout is er, dat is geen geheim. Er wordt aan gewerkt", vertelt Streuer in Voetbal International. Het erelid van FC Twente hoopt dat het één en ander snel duidelijk wordt. "Je wil ook wel een keer weten wat het wordt, maar dat is vanaf nu aan Erik (ten Hag, red.)."

Met Ajax beleeft de spits een teleurstellend seizoen, maar Streuer denkt dat Weghorst in Enschede weer kan opbloeien. "Dat ligt ook aan wat er om hem heen gebeurt. Als een team goed speelt, wordt het voor een aanvaller een stuk makkelijker. Bij hem is het veel erin-en-eruit geweest. Dit seizoen was voor hem moeilijk", aldus Streuer.