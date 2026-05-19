Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

Wout Weghorst weg bij Ajax? "Ik vind hem een aantrekkelijke speler"

Stefan
Wout Weghorst
Wout Weghorst Foto: © BSR Agency

Jan Streuer hoopt nog altijd dat FC Twente volgend seizoen kan beschikken over Wout Weghorst. De ervaren spits flirtte twee jaar geleden al eens met de Tukkers, maar koos toen voor Ajax.

"Ik vind Wout een aantrekkelijke speler voor Twente. De interesse van Twente voor Wout is er, dat is geen geheim. Er wordt aan gewerkt", vertelt Streuer in Voetbal International. Het erelid van FC Twente hoopt dat het één en ander snel duidelijk wordt. "Je wil ook wel een keer weten wat het wordt, maar dat is vanaf nu aan Erik (ten Hag, red.)."

Met Ajax beleeft de spits een teleurstellend seizoen, maar Streuer denkt dat Weghorst in Enschede weer kan opbloeien. "Dat ligt ook aan wat er om hem heen gebeurt. Als een team goed speelt, wordt het voor een aanvaller een stuk makkelijker. Bij hem is het veel erin-en-eruit geweest. Dit seizoen was voor hem moeilijk", aldus Streuer.

Gerelateerd:
Mike Verweij

Verweij voorspelt Ajax-trainer: "Ik denk dat hij het gaat worden"

0
Wout Weghorst

Wout Weghorst naar FC Twente? "Denk dat hij daar wel oren naar heeft"

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Wout Weghorst Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
De nieuwe Eredivisiebal

Eredivisie onthult nieuwe Derbystar-bal voor seizoen 2026/'27

0
Mike Verweij

Verweij heeft nieuws over trainer: "Ajax is wel heel ver met hem"

0
Fans van Feyenoord

'Fans van Feyenoord zingen lied over Ajax': "Waarom doen ze dat?"

0
Kasper Dolberg en Dani de Wit

Samenvatting: Ajax verliest in de slotminuut en zakt naar plek 5

0
Sven Mislintat in de Johan Cruijff Arena

Maduro blikt terug op Mislintat-chaos: "Dat mag eigenlijk niet"

0
Ron Jans coacht tegen NAC Breda

Ron Jans tegenover Ajax: "Staan er beter op dan tijdje geleden"

0
Mika Godts

Godts over transfer: "Misschien komt er wel niemand in de zomer"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

'Ajax benaderde Spaans succestrainer voor trainerspositie'

Wout Weghorst weg bij Ajax? "Ik vind hem een aantrekkelijke speler"

Verweij geeft update over toekomst van Garcia: "Ik denk dat..."

Bizar geluid: 'Cruijff negeert de scouting van Ajax volledig'

FC Groningen toch met uitsupporters richting duel tegen Ajax

Castricum ziet het zwaar in voor Ajax: "Nog één wedstrijd..."

Berghuis sprak nog niet met Cruijff: "Misschien gebeurt dat nog"

De Jonge ziet kansen tegen Ajax: "Dat kan in ons voordeel zijn"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws