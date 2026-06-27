Wout Weghorst weg bij Ajax: "Mijn periode hier is niet geslaagd"
Wout Weghorst maakte op zaterdagochtend officieel bekend bij Ajax te vertrekken. De spits verkast naar FC Twente, waar hij eerste spits hoopt te gaan worden. Bij Ajax kreeg hij dié rol nooit toebedeeld.
"De rol die ik kreeg was duidelijk, al vond ik dat aan het begin nogal lastig", blikt hij terug via de clubkanalen van Ajax. "Zo had ik het van tevoren niet gezien. Maar uiteindelijk begon ik die rol echt te voelen. We hadden het als team nodig. Het werkte. De trainer zou gek zijn geweest om daarin iets te veranderen. Ik was vooral blij dat ik op die manier mijn steentje kon bijdragen."
Dat Ajax uiteindelijk de titel niet pakte, doet Weghorst nog altijd pijn. "Die schaal, kampioen van Nederland, was iets heel speciaals geweest. We waren er zo dichtbij. Ik had het heel graag anders gezien. Ik ben Ajax heel dankbaar. Maar mijn periode hier is niet geslaagd. Daarvoor hadden we de schaal moeten winnen."
Ondanks alles, is hij trots Ajacied te zijn geweest. "Het is een hele authentieke club. Je houdt van Ajax of je haat Ajax", legt hij uit. "Toen we de titel misliepen, merkte ik echt hoe groot Ajax is."
"Als je echt groot bent, merk je ook dat mensen je dingen misgunnen. Dat was voor mij echt een bevestiging", zegt de spits op raadselachtige wijze over zijn periode in Amsterdam. "Ajax is de grootste club van Nederland. Ga eerst maar allemaal je best doen om dat te veranderen."
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