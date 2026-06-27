Wout Weghorst weg bij Ajax: "Mijn periode hier is niet geslaagd"

"De rol die ik kreeg was duidelijk, al vond ik dat aan het begin nogal lastig", blikt hij terug via de clubkanalen van Ajax. "Zo had ik het van tevoren niet gezien. Maar uiteindelijk begon ik die rol echt te voelen. We hadden het als team nodig. Het werkte. De trainer zou gek zijn geweest om daarin iets te veranderen. Ik was vooral blij dat ik op die manier mijn steentje kon bijdragen."

Dat Ajax uiteindelijk de titel niet pakte, doet Weghorst nog altijd pijn. "Die schaal, kampioen van Nederland, was iets heel speciaals geweest. We waren er zo dichtbij. Ik had het heel graag anders gezien. Ik ben Ajax heel dankbaar. Maar mijn periode hier is niet geslaagd. Daarvoor hadden we de schaal moeten winnen."