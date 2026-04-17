Wout Weghorst weg bij Ajax? "Soms heb je wat andere types nodig"

Wout Weghorst staat hoog op het verlanglijstje van FC Twente. De ervaren aanvaller heeft een aflopend contract bij Ajax en zou daardoor transfervrij kunnen vertrekken. Trainer John van den Brom ziet de komst van de eigenzinnige spits wel zitten.

"Je hoort vaak, en ik geef het zelf ook net aan, dat alles hier heel veilig en warm is. Een familie", legt hij uit op de website van VI. "Je hoort dat we veel ideale schoonzonen hebben, maar deze jongens kunnen best hard zijn tegen elkaar. Ik vind ook dat je na een bepaalde cyclus soms wat andere types nodig hebt, om nog meer uit een groep te halen. Of dat nou Wout is of iemand anders, die daarvoor kan zorgen", benadrukt Van den Brom.

"Ik heb met Wout gewerkt bij AZ, ken zijn plussen en minnen. Je moet alles goed afwegen, gelukkig hoef ik dat niet te doen", lacht hij. "Maar ik praat wel mee. Vorig jaar zijn bij FC Twente al best veel nieuwe spelers binnengekomen, maar wel allemaal vergelijkbare karakters. Je moet ook niet te veel gasten hebben die iets anders in elkaar zitten. Maar een kleine verandering in de totale karakterstructuur van de groep hoeft niet slecht te zijn", besluit Van den Brom.