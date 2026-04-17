Wout Weghorst weg bij Ajax? "Soms heb je wat andere types nodig"
Wout Weghorst staat hoog op het verlanglijstje van FC Twente. De ervaren aanvaller heeft een aflopend contract bij Ajax en zou daardoor transfervrij kunnen vertrekken. Trainer John van den Brom ziet de komst van de eigenzinnige spits wel zitten.
"Je hoort vaak, en ik geef het zelf ook net aan, dat alles hier heel veilig en warm is. Een familie", legt hij uit op de website van VI. "Je hoort dat we veel ideale schoonzonen hebben, maar deze jongens kunnen best hard zijn tegen elkaar. Ik vind ook dat je na een bepaalde cyclus soms wat andere types nodig hebt, om nog meer uit een groep te halen. Of dat nou Wout is of iemand anders, die daarvoor kan zorgen", benadrukt Van den Brom.
"Ik heb met Wout gewerkt bij AZ, ken zijn plussen en minnen. Je moet alles goed afwegen, gelukkig hoef ik dat niet te doen", lacht hij. "Maar ik praat wel mee. Vorig jaar zijn bij FC Twente al best veel nieuwe spelers binnengekomen, maar wel allemaal vergelijkbare karakters. Je moet ook niet te veel gasten hebben die iets anders in elkaar zitten. Maar een kleine verandering in de totale karakterstructuur van de groep hoeft niet slecht te zijn", besluit Van den Brom.
"Ik heb altijd de droom gehad om met Ajax een prijs te pakken"
'Ajax heeft club uit Overijssel benaderd voor duels in play-offs'
Milan van Ewijk had bij Ajax kunnen voetballen: "Ze namen me niet"
Berghuis geprezen: "Prettig om naar zo'n aanvoerder te luisteren"
'Eredivisieclubs nemen afstand van NAC, Bredase club reageert'
Van Asten dolgelukkig na droomavond: "Zakte bijna door mijn benen"
Dubbelrol Cruijff onder vergrootglas: "Dat kan conflicteren"
Van der Leegte clashte met Van der Vaart: "Maakte haar helemaal af"
Menno Pot: "PSV wordt niet het Bayern München van Nederland"
'Ajax heeft concrete interesse in middenvelder van Real Madrid'
Telstar-speler naar Ajax? "Wil het liefst in Nederland blijven"
Ajax-supporters furieus tijdens oefenduel: "Reden voor ontslag"
VIDEO | Ajax gaat ook in oefenduel met FC Twente nipt onderuit
'Óscar García geeft duidelijk signaal af over toekomst bij Ajax'
'Voormalig Ajax-verdediger kan loopbaan vervolgen in Engeland'
Garcia geeft talenten de kans: Carrizo en Bounida in de basis
Godts vol lof: "Op zijn leeftijd zie je nog steeds de klasse"
Ajax krijgt transfertip: "Denk dat hij daar wel voor open staat"
Jordi Cruijff: "Daar doen we ook bij Ajax en Barcelona niet aan"
"Aan de reacties merk je dat het speciaal blijft, winnen bij Ajax"
'Mokio haalt woede eigen familie op de hals': "Het is pijnlijk"
Ajax nog in de race: zo worden alle Europese tickets verdeeld
Van Bommel: "Wat denk je, als hij in Amsterdam het veld op komt..."
'Ajax gaat spelers halen': "Hij zal uiteindelijk gaan tekenen"
Abdellah Ouazane winnaar van prestigieuze Lasse Schöne Trofee
Ajax ondanks kritiek nog altijd groot gebruiker van jonge spelers
Mokio had problemen bij onderhandeling met Ajax: "Soort melkkoe"
Marco van Basten bevestigt stalking: "Ze gaat steeds verder"
Mika Godts vertrouwt in Ajax: "We weten dat dit voetbal erin zit"