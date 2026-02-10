Wout Weghorst weg bij Ajax? "Zou voor ons een prima speler zijn"

Wout Weghorst werd twee jaar geleden nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar FC Twente, maar besloot uiteindelijk bij Ajax te tekenen. Dat zette veel kwaad bloed bij de FC Twente-supporters, omdat Weghorst zich openlijk uitsprak over een transfer naar Enschede.

Komende zomer krijgt de spits uit Borne mogelijk een herkansing, want zijn contract bij Ajax loopt af. Erik ten Hag, de nieuwe technisch directeur van FC Twente, haalde Weghorst eerder al naar Manchester United. "Het is een logisch lijkende optelsom in Enschede", beschrijft Geert-Jan Jakobs in Voetbal International. Volgens de verslaggever kan FC Twente wel zo'n speler gebruiken. "FC Twente is te weinig daadkrachtig. Te weinig meedogenloos. Te weinig Wout Weghorst. Weghorst heeft het gif, het vuur dat de club waarvoor hij vroeger juichte te vaak ontbeert."

"Ten Hag laat nog niet in zijn kaarten kijken, maar vanuit De Grolsch Veste klinkt het steeds nadrukkelijker: het kan niet anders of Weghorst staat hoog op zijn verlanglijstje", vervolgt hij. "En dan kan de 33-jarige spits uit Borne komende zomer alsnog de stap zetten naar zijn droomclub", aldus Jakobs, die weet dat de vertrokken technisch directeur Arnold Bruggink en scheidend technisch directeur Jan Streuer zich niet met de nieuwe spelers zullen bemoeien. "Erik ten Hag kan eventuele gesprekken met Weghorst zonder ballast van de mislukte transfer ingaan."