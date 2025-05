Wout Weghorst wekt verbazing na goal: "Dat vind ik merkwaardig"

Wout Weghorst leek Ajax woensdagavond richting een landstitel te schieten, maar de spits van Ajax ging na afloop huilend van het veld in de Euroborg. Diep in de blessuretijd maakte FC Groningen gelijk, waardoor Ajax de koppositie met nog één speelronde te gaan kwijtraakte aan PSV. FC Twente-watcher Leon ten Voorde van de Tubantia moest er wel om glimlachen.

"Het was natuurlijk wel weer de avond van de dramatiek van onze held uit Borne, Wout Weghorst", zegt Ten Voorde in de podcast De Ballen Verstand. "Ik krijg tegenwoordig ook appjes uit Borne als Wout Weghorst weer huilend van het veld gaat", vult collega Fardau Wagenaar aan. "Die mensen vinden dat wat dramatisch, want je kan niet elke wedstrijd huilend van het veld gaan. Ik denk niet dat het op commando is, maar dat hij dat echt voelt. Deze man mag natuurlijk wel emoties voelen en hij is wat theatraal, dat maakt het ook leuk."

Ten Voorde heeft zich ook wel een beetje geërgerd aan Weghorst. "Dan maakt hij die goal en dan maakt hij dat gebaar van Ajax en Amsterdam", doelt hij op het kruis dat de spits met zijn armen maakte richting het uitvak in Groningen. "Voor iemand die altijd FC Twente-supporter is geweest en op Vak-P heeft gestaan vind ik dat wat merkwaardig, maar goed."