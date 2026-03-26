'Wout Weghorst ziet eigen transferwaarde weer verder afnemen'

Wout Weghorst beleeft niet zijn beste seizoen uit zijn carrière. Dat is ook terug te zien in zijn transferwaarde.

Transfermarkt schat de aanvaller namelijk in op 2,5 miljoen euro. In december was dit nog 3,5 miljoen euro en afgelopen zomer zelfs vier miljoen euro.

Het zal ongetwijfeld te maken hebben met zijn leeftijd, maar ook met zijn prestaties. De spits zat dit seizoen vaker dan hem lief was op de bank en staat ook al geruime tijd droog qua doelpunten.