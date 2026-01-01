Toekomst Wout Weghorst in de dartwereld? "Heel leuk om te doen"

Wout Weghorst heeft er inmiddels een vaste gewoonte van gemaakt om rond het WK darts op televisie te verschijnen. Niet als speler of supporter in het Alexandra Palace, maar als liefhebber en analist in de studio van Viaplay .

De spits van Ajax schuift al jaren aan tijdens het toernooi, dat samenvalt met de winterstop. Zelf is Weghorst een groot dartfan en hij kan bovendien een verdienstelijk pijltje gooien.

Tijdens een uitzending vertelde de Ajax-aanvaller hoe hij het kijken combineert met zijn gezinsleven. "Twee van mijn kinderen doen nog een middagslaapje, dus dan heb ik het zo geregeld dat ik de eerste potjes van de middagsessie kan kijken. En 's avonds slapen ze allemaal, dus dan kan ik makkelijk kijken", aldus Weghorst. "Maar het begint wel op te vallen nu, want papa kijkt normaal gesproken nooit tv."

Dat Weghorst zelf ook graag darten, is geen geheim. "Het begon ooit bij mijn ouders, mijn vader had een bord hangen. Ik vind het echt heel leuk om te doen ook." Of de spits na zijn voetbalcarrière serieus iets met darts wil gaan doen, is vooralsnog niet bekend.