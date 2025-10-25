Kick-off
'Ajax wilde oude bekende terughalen, verkopende partij weigerde'
Wout Weghorst zorgt voor verbazing: "Bleef verbijsterd achter"

Noah
bron: Voetbal International
Wout Weghorst
Wout Weghorst Foto: © Pro Shots

Süleyman Öztürk heeft vol verbazing gekeken naar Chelsea - Ajax. De expert buitenlands voetbal van Voetbal International dacht dat hij naar een 'performancekunst' had zitten kijken.

"Na de eerste helft van Chelsea-Ajax bleef ik verbijsterd achter. In verwarring, omdat ik niet goed begreep waar ik naar had zitten kijken", begint Öztürk. "Totdat het tot me doordrong: dit was helemaal geen voetbalwedstrijd, maar performancekunst van Wout Weghorst. Zijn hele oeuvre viel op z'n plek. Ik heb het over zijn langzame transitie naar Zuid-Amerikaan. "

"Weghorst huilt na een nederlaag als een Argentijn, hij brult het volkslied mee als een Uruguayaan en wanneer zijn ploeg vroeg in de wedstrijd met een rode kaart wordt geconfronteerd, schakelt hij over op een overlevingsmodus. Dat was woensdagavond op Stamford Bridge duidelijk te zien", vervolgt de journalist die denkt dat Weghorst op het zuidelijk halfrond beter op zijn plek zou zijn.

"Bij River Plate zou Weghorst waarschijnlijk wekelijks met een staande ovatie van het veld gaan. Zo goed is zijn performancekunst geworden dat Zuid-Amerikanen hem geloven en met hem op de vuist willen", aldus Öztürk. 

