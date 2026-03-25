"Wout Weghorst zou bij Telstar niet eens op de bank zitten"

Henk Spaan heeft zich kritisch uitgelaten over de Klassieker tussen Feyenoord en Ajax. De columnist van Het Parool is geschrokken van het niveau van beide teams.

"Iets wat me opviel bij Telstar-PSV: niet één voetballer zag er zo gebrekkig uit als Sterling of Weghorst", schrijft Spaan in Het Parool. "Bij Studio Voetbal gingen ze tekeer over Sterling die alle snelheid, ooit een specialisme, kwijt was. En Weghorst dan, dacht ik? Ook een voetballer die lichamelijk tekortschiet. Hij werd ongemoeid gelaten."

De 33-jarige spits van het Nederlands elftal kwam al zestien wedstrijden in de Eredivisie op rij niet tot scoren. "Twee profvoetballers in een topwedstrijd die bij degradatiekandidaat Telstar niet eens op de bank zouden zitten. Correia heeft een specialist voor spelhervattingen in dienst. Ajax ook? Op De Toekomst loopt er een die er verstand van heeft. Zou hem wel eens om advies zijn gevraagd?", aldus Spaan.