"Wout Weghorst zou bij Telstar niet eens op de bank zitten"
Henk Spaan heeft zich kritisch uitgelaten over de Klassieker tussen Feyenoord en Ajax. De columnist van Het Parool is geschrokken van het niveau van beide teams.
"Iets wat me opviel bij Telstar-PSV: niet één voetballer zag er zo gebrekkig uit als Sterling of Weghorst", schrijft Spaan in Het Parool. "Bij Studio Voetbal gingen ze tekeer over Sterling die alle snelheid, ooit een specialisme, kwijt was. En Weghorst dan, dacht ik? Ook een voetballer die lichamelijk tekortschiet. Hij werd ongemoeid gelaten."
De 33-jarige spits van het Nederlands elftal kwam al zestien wedstrijden in de Eredivisie op rij niet tot scoren. "Twee profvoetballers in een topwedstrijd die bij degradatiekandidaat Telstar niet eens op de bank zouden zitten. Correia heeft een specialist voor spelhervattingen in dienst. Ajax ook? Op De Toekomst loopt er een die er verstand van heeft. Zou hem wel eens om advies zijn gevraagd?", aldus Spaan.
Ajax-doelwit is zeer gewild: "Dan word ik nóg interessanter"
VIDEO | LIVE: Ajax start met Maher Carrizo in oefenwedstrijd
Chris Woerts kritisch op Óscar García: "Ajax wilde niet winnen"
Bosz 'loog' om Johan Cruijff te ontmoeten: "Had hij in de gaten"
"Wout Weghorst zou bij Telstar niet eens op de bank zitten"
Onbegrip om oproep Mika Godts: "Wat voor signaal geeft dat af?"
Patrick Kluivert (49) aan de slag bij Ajax? "Mijn club helpen"
Nijhuis geniet bij Ajax-duels: "Dan kom je het ArenA-dek op..."
'Enorme dreun voor Ajacied: Tomiyasu moet afhaken wegens blessure'
Valentijn Driessen ziet Ajax goed wegkomen: "Hij ziet het niet"
Ajax afgekraakt: "Go Ahead Eagles pakte meer punten in Europa"
Sjoerd Mossou bekritiseert Ajax-aanvaller: "Onooglijk gepruts"
Ronald Koeman over oud-Ajacied: "Hij is nu vele malen fitter"
René en Nicky van der Gijp uitgescholden na duel Feyenoord-Ajax
Ajax oefent tijdens interlandperiode tegen deze Eredivisie-ploeg
Henk Spaan ziet 'lichtpunten' bij Ajax: "Jongens van 18 jaar"
Wim Kieft: "Ze maken zich drukker dan dat Ajax dat zelf doet"
Brobbey over Amsterdam: "Dan denk ik: wat doe ik hier? Zo saai"
Ajax-fans vrezen: "In Eindhoven lachen ze een krul in hun lul"
Noa Lang komt goed weg: "De dokter denkt dat hij blijft leven"
Driessen reageert: "Bij Ajax kon hij het nog geen uur volhouden"
Jade Anna over kinderwens met Taylor: "Hij staat er anders in"
Driessen: "Hij heeft zijn geloofwaardigheid helemaal verloren"
Ruud Gullit werd benaderd door Ajax: "Het was geen warm bad"
Wesley Sneijder keihard: "De slechtste die ik ooit gezien heb"
Bas Nijhuis zag hetze: "Elke wedstrijd die ik van Ajax floot..."
Derksen haalt uit: "Die jongen hoort niet bij Ajax te spelen"
'Ajax lijkt toptalent van Feyenoord weg te kapen uit Rotterdam'
Bram van Polen waarschuwt: "En ze moeten ook nog tegen Ajax"
Bert Konterman ziet uitblinker: "Of hij terug moet naar Ajax?"