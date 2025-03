Wouter Goes blikt terug op Ajax - AZ: "Dat wilde ik, ik jok niet"

Toen Dennis Higler Alexandre Penetra zijn tweede gele kaart gaf, ontstond er veel frustratie bij AZ. Goes leek zijn elftal vroegtijdig van het veld te willen laten stappen uit onvrede voor de beslissing, maar ontkent dat stellig. "Ik weet dat het er raar uitzag en dat het leek alsof ik naar binnen wilde", geeft hij toe in gesprek met ESPN. "Ik wilde op het veld blijven, ik jok niet."

De twintigjarige Goes krijgt veel complimenten voor zijn verdedigende kwaliteiten, maar ook regelmatig kritiek voor zijn 'vervelende trekjes'. "Ik denk dat ze er in Nederland sowieso wel kritisch op zijn. In het buitenland is het een stuk normaler", beseft Goes. "Ik doe gewoon wat nodig is."