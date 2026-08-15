Wouter Goes doet boekje open over Wout Weghorst: "Hij heeft..."
Wouter Goes ligt regelmatig onder een vergrootglas bij de Nederlandse arbitrage. De verdediger van AZ doet er alles aan om zijn tegenstander niet te laten scoren en gaat daarbij soms over de schreef.
"Eigenlijk doe ik het al mijn hele leven", geeft Goes eerlijk toe in de Cor Potcast. "Ik ben begonnen bij Ajax. Tijdens toernooitjes was ik toen eigenlijk ook al bezig met mijn tegenstander. Hoe ga ik ervoor zorgen dat hij niet scoort? Hoe zorg ik ervoor dat hij een slechte wedstrijd speelt? Dat heb ik mijn hele leven meegenomen. Toen waren er geen camera's, dus ik kon doen wat ik wilde."
Goes kreeg daar destijds ook al negatieve reacties op. "Er waren wat ouders die het vervelend vonden, maar dat was het dan ook", meent de AZ-verdediger. "Of het weleens uit de hand liep? Nee. Ik ben heel erg van: na de wedstrijd is het klaar. Sommige jongens blijven erin hangen. Dat merk je. Afgefloten is klaar, vind ik."
Hij vindt het ook moeilijk om uit te leggen waar de grens ligt. "Dat is een gevoel", geeft Goes aan. "Ik kan dat niet echt in woorden uitdrukken. Het helpt ook niet altijd. Ik heb weleens tegen Luuk de Jong gestaan. Hij staat naast me en lacht me gewoon uit. Dan denk je: shit, dit heeft helemaal geen zin. Kut. De Jong is ook wel een van de beste spitsen waar ik tegen heb gespeeld. Je kan hem gewoon niet verdedigen. Daar heb ik veel van geleerd."
Wout Weghorst, die afgelopen zomer de overstap maakte van Ajax naar FC Twente, stoorde zich wel regelmatig aan Goes en weigerde hem zelfs een hand te geven na afloop van een wedstrijd tussen AZ en Ajax. "Hij (Weghorst, red.) heeft dat meer met mij dan ik met hem. Ik zoek het niet op. Het is niet dat ik in een wedstrijd denk: ik ga hem gek maken."
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