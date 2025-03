Wouter Goes geeft eerlijk toe: "Hij vond het wel mooi geweest"

AZ-volger Jeroen Haarsma heeft een sterk vermoeden dat Wouter Goes wel degelijk het veld af wilde stappen afgelopen zondag tegen Ajax. Het ging na afloop van de topper tussen Ajax en AZ veel over de 20-jarige Amsterdamse verdediger in Alkmaarse dienst. Goes vertrok in 2016 uit de jeugd van Ajax.

"Hij is daar jeugdspeler geweest. Op een gegeven moment was hij een twijfelgeval en heeft hij de keuze gemaakt om naar AZ te gaan", zegt Haarsma bij Voetbalpraat. "Dat voelt hij nog steeds wel, ik wil niet zeggen haat, maar het speelt wel dat er getwijfeld is aan hem in de jeugdopleiding. In onderlinge wedstrijden komt dat extra naar boven. Dat erkende hij ook wel na de bekerwedstrijd die ze wonnen. Dat het hem extra plezier geeft als hij wedstrijden van Ajax wint. Dat neemt hij wel mee het veld op."

De journalist van het Noordhollands Dagblad sprak na de wedstrijd van zondag met Goes, en denkt dat de verdediger wel het veld af wilde stappen. "Dat denk ik wel. Hij had een verhaal ingestudeerd waarbij hij zei dat ze aan de zijlijn wilden verzamelen. Maar na wat doorvragen was zijn reactie wel: 'Mijn eerste reacties was wel: vond het wel mooi geweest.' Dat was wel veelzeggend."

"Hij stond te wenken. Ik denk niet dat AZ als team het veld af wilde. Het was wel een eenmansactie. Volgens mij zei Maarten Martens direct: 'Ho, dat gaat niet.' Maar je zag dat hij het van plan was. Ajax-spelers zagen dat. Brian Brobbey en Davy Klaassen renden op hem af. Ook vanuit de gedachte dat ze dit gedonder niet wilden hebben", aldus AZ-volger Jeroen Haarsma.