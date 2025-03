Wouter Goes hekelt Higler: "Dit overkomt Ajax wel heel vaak"

Ajax speelde zondagmiddag in eigen huis met 2-2 gelijk tegen AZ en Wouter Goes was na afloop zwaar teleurgesteld. De centrumverdediger vond dat Ajax geholpen werd door scheidsrechter Dennis Higler vanwege de (onterechte) rode kaart voor zijn ploeggenoot Alexandre Penetra.

"Ik wil het niet groot maken en eigenlijk niet zeggen, maar dít overkomt Ajax wel heel vaak. Dat gevoel overheerst”, vertelt hij op de site van de Telegraaf. "Ik vond het wel heel erg lastig moet ik zeggen. Ik heb dít, zo’n grote fout, in mijn carrière nog nooit meegemaakt. Er was vandaag gewoon niet tegenop te voetballen. Ajax wint vaak dankzij penalty’s", vervolgt Goes teleurgesteld.

"Sommigen zijn wel terecht. Maar nogmaals, vandaag overheerste het gevoel dat Ajax wordt bevoordeeld. Dat blijft in mijn hoofd hangen", vervolgt de AZ-speler, die even dreigde om met zijn team van het veld te stappen. "Om te bepalen wat we gingen doen, wat slim was. De emotie pakte de overhand. Dat merkte ik ook bij mezelf: het was na die eerste goal een opstapeling van fouten. Volgens mij mag je niet van het veld lopen, want dan heb je een probleem. Maar als het aan mij had gelegen, waren we er wel afgegaan. Ik vond het mooi geweest.”

Goes vond dat Higler sowieso al een slechte wedstrijd floot. "Ik kreeg ook nog een gele kaart", blikt hij terug. "Dat sloeg helemaal ergens op. Ik mag blijkbaar helemaal niets meer zeggen. Dit is geen voetbal meer. Je mag geen passie meer tonen. Ik baal hier van", erkent Goes, die de schuld ook bij zijn eigen team zoekt. "Als je vijf minuten voor tijd met 2-1 voor staat, dan mag je hem niet meer weggeven.”