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Wouter Goes houdt de deur open naar Ajax: "Zeg nooit nooit..."

Arthur
Wouter Goes
Wouter Goes Foto: © Pro Shots

Wouter Goes had deze zomer graag een nieuwe stap gezet in zijn carrière, maar tot een transfer kwam het niet. De 22-jarige verdediger bleef bij AZ en verlengde zijn contract zelfs tot medio 2030. In gesprek met Voetbal International vertelt Goes over zijn transferwens, de interesse van andere clubs en zijn toekomst.

Goes had al voor de zomer kenbaar gemaakt dat hij openstond voor een vertrek bij AZ. De verdediger voerde daarover een gesprek met de technisch directeur en trainer. "Voor de zomervakantie had ik een gesprek met de technisch directeur en de trainer. Ze stelden een open vraag: wat ik in het nieuwe seizoen zou willen. Toen heb ik aangegeven dat ik graag een stap zou willen maken. Het antwoord was dat ze mijn ambitie begrepen, maar dat ze me nog een jaar bij AZ wilden houden. Ik kreeg niet de indruk dat ik ze op andere gedachten kon brengen", legt Goes uit.

Hoewel er interesse was vanuit verschillende clubs, kwam het uiteindelijk niet tot een concreet aanbod. "Dat was ook helemaal niet erg", benadrukt de centrale verdediger. "Er was belangstelling van andere clubs, zonder echte aanbiedingen nog. Daar zaten clubs tussen waarmee ik anders wel in gesprek was gegaan. Maar het standpunt van AZ was duidelijk, ook voor die clubs met interesse. Toen heb ik besloten tot 2030 bij te tekenen. Ik ben opgegroeid bij AZ, ik wil hier uiteindelijk door de voordeur naar buiten. Met een mooie transfersom voor de club."

Goes blijft daarmee voorlopig verbonden aan de club waar hij zijn opleiding genoot. De verdediger ligt nu tot medio 2030 vast in Alkmaar en sluit een transfer binnen Nederland op termijn niet volledig uit. Gevraagd naar een mogelijke overstap naar Ajax, PSV of Feyenoord, houdt Goes alle opties open. "Ik zeg nooit nooit. Ook de traditionele top drie in Nederland bestaat uit mooie clubs. Maar het zal niet mijn eerste intentie zijn om daar te gaan spelen. Bovendien is bekend dat AZ liever geen spelers verkoopt aan die clubs. Maar zelf gooi ik geen enkele deur dicht. Mijn voorkeur is dat ik na AZ naar een buitenlandse club ga."

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