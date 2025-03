Wouter Goes krijgt harde kritiek na duel tegen Ajax: "Calimero"

Kees Luijckx en Marciano Vink zijn kritisch op het optreden van Dennis Higler tijdens de beladen wedstrijd tussen Ajax en AZ. De ESPN-analisten snappen niets van de tweede gele kaart voor Alexandre Penetra en vinden dat Wouter Goes zich aanstelt met diens reactie.

"Higler floot een wazige, rare wedstrijd", meent Luijckx, die ook zag dat de scheidsrechter meteen spijt had van de tweede gele kaart voor Penetra. "Als ik een klein beetje mag liplezen, zegt Higler: Ik kan het niet meer terugdraaien." Vink vindt het maar een rare situatie. "Als hij dan niet honderd procent zeker is, waarom trek je dan zó snel een gele kaart. Higler had het niet onder controle…"

Dat AZ onder aanvoering van Goes van het veld leek te willen stappen, daar snapt Luijckx helemaal niks van. "Ik kan ervan genieten hoe Goes speelt: mes tussen de tanden, op het randje. Maar van het veld aflopen bij zo'n situatie is een beetje Calimero-gedrag. Dat moet je helemaal niet doen."