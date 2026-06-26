Wouter Goes over oud-Ajacied: "Dan ben je ook gewoon de lul"

Wouter Goes denkt dat Brian Brobbey alleen af te stoppen is door juist géén contact met hem te maken. De verdediger van AZ legt in de Cor Potcast uit dat de spits van het Nederlands elftal het liefst duels aangaat om zijn tegenstander vast te zetten.

Goes merkt dat veel verdedigers automatisch de strijd met Brobbey aangaan, maar denkt dat een andere aanpak beter werkt. "Als een bal normaal gesproken komt wil je hem aan gaan raken, maar als je hem niet aanraakt, dat is hij ook niet gewend. Dus dan gaat hij ook zoeken van, hoe moet ik dit doen? Hij wil eigenlijk het liefst iemand vasthouden, om vanuit daar iemand vrij te spelen."

Volgens de AZ-verdediger blijft Brobbey ook zonder fysiek contact gevaarlijk. "Maar heeft hij ook kwaliteiten dat je hoopt dat hij de bal niet zo krijgt, want dan ben je ook gewoon de lul."

Voormalig doelman Maarten de Fockert plaatst wel een kanttekening bij die tactiek, waarna Goes uitlegt hoe hij dat ziet. "Dan probeer je er eigenlijk voor te komen als de ruimte te groot wordt, dat is eigenlijk een spelletje. Je voelt ook gelijk als verdediger dat het een foute keuze is om bij hem te staan, want hij pakt je gelijk vast. Hij heeft je gelijk klem en dat is precies wat hij wil. Je voelt ook gewoon ik kan geen kant meer op. Dan is het gewoon hopen: scoor alsjeblieft niet."