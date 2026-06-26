Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Wouter Goes over oud-Ajacied: "Dan ben je ook gewoon de lul"

Gijs Kila
bron: CorPotcast
Wouter Goes kijkt naar de bal
Wouter Goes kijkt naar de bal Foto: © BSR Agency

Wouter Goes denkt dat Brian Brobbey alleen af te stoppen is door juist géén contact met hem te maken. De verdediger van AZ legt in de Cor Potcast uit dat de spits van het Nederlands elftal het liefst duels aangaat om zijn tegenstander vast te zetten.

Goes merkt dat veel verdedigers automatisch de strijd met Brobbey aangaan, maar denkt dat een andere aanpak beter werkt. "Als een bal normaal gesproken komt wil je hem aan gaan raken, maar als je hem niet aanraakt, dat is hij ook niet gewend. Dus dan gaat hij ook zoeken van, hoe moet ik dit doen? Hij wil eigenlijk het liefst iemand vasthouden, om vanuit daar iemand vrij te spelen."

Volgens de AZ-verdediger blijft Brobbey ook zonder fysiek contact gevaarlijk. "Maar heeft hij ook kwaliteiten dat je hoopt dat hij de bal niet zo krijgt, want dan ben je ook gewoon de lul."

Voormalig doelman Maarten de Fockert plaatst wel een kanttekening bij die tactiek, waarna Goes uitlegt hoe hij dat ziet. "Dan probeer je er eigenlijk voor te komen als de ruimte te groot wordt, dat is eigenlijk een spelletje. Je voelt ook gelijk als verdediger dat het een foute keuze is om bij hem te staan, want hij pakt je gelijk vast. Hij heeft je gelijk klem en dat is precies wat hij wil. Je voelt ook gewoon ik kan geen kant meer op. Dan is het gewoon hopen: scoor alsjeblieft niet."

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Daniel Skaarud

Ajax ziet vleugelaanvaller een transfer naar Noorwegen maken

0
Míchel

Ajax maakt complete staf van hoofdtrainer Michel Sanchez bekend

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Brian Brobbey
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Ko Itakura

VIDEO | Samenvatting: Itakura en Tomiyasu pakken punt tegen Zweden

0
Oranje viert feest met het publiek

VIDEO | Samenvatting: Oranje wint laatste groepsduel van Tunesië

0
Jade Anna en Kenneth Taylor op huwelijksreis

'Taylor moe van influencer en vriendin Jade Anna': "Schiet eens op man"

0
Joël Veltman

Veltman bevestigt vertrek: "Ben nog nooit transfervrij geweest"

0
Lionel Messi en Lisandro Martinez

VIDEO | Martinez dankt wervelende Messi en wint eerste WK-duel

0
Ronald Koeman tijdens het volkslied van Nederland

'Koeman moet ingrijpen': "Frenkie de Jong op de bank zetten"

0
Mohamed Ihattaren

Mo Ihattaren (24) wil terugkeren naar Ajax: "Ik ben een koopje"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Ajax ziet vleugelaanvaller een transfer naar Noorwegen maken

Wouter Goes over oud-Ajacied: "Dan ben je ook gewoon de lul"

Ajax maakt complete staf van hoofdtrainer Michel Sanchez bekend

Ajax laat verdediger opnieuw vlieguren maken bij Eredivisieclub

Weghorst niet naar FC Twente? "Zei dat hij andere belangen had"

Brian Brobbey blijft in topvorm: "Ik heb leuke berichten gehad"

Ajax presenteert Marokkaanse verdediger van Union Touarga Sportif

Grotenbreg (28), die winnende goal tegen Ajax maakte, overleden
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws