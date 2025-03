Wow! 15.000 Frankfurt-fans in Amsterdam: "Zullen niet wegrennen"

Ajax neemt het donderdagavond in de strijd om de Europa League op tegen Eintracht Frankfurt en podcastmaker Bastian Roth verwacht dat er vandaag zo'n 15.000 fans van de Duitse club aanwezig zullen zijn in Amsterdam.

"Amsterdam is een grote stad, de hype in Frankfurt is groot en Amsterdam is met de auto te bereiken", vertelt de Frankfurt-fan in gesprek met AT5. "Dat is een voordeel, je hoeft geen vlucht te boeken en kunt spontaan je geluk beproeven. Ik kan me goed voorstellen dat er 10 tot 15.000 Eintrachtfans in Amsterdam zullen zijn in de hoop op de wedstrijddag nog aan een kaartje te komen", aldus Roth.

"Ze zijn zeer emotioneel, luid en creatief ook, dus ik geloof dat er twee van de beste Europese supportersgroepen tegenover elkaar staan", vervolgt de supporter, die ook uitkijkt naar de 'strijd' buiten de lijnen. "Ik leer Ajax net kennen. Ajax-supporters weten in ieder geval hoe je feest viert, maar kunnen ook een beetje agressief zijn dus er zit ook vuur in", beseft Roth, die weet dat er in Antwerpen en Napels rellen uitbraken met Eintracht-fans.

Of het ook in Amsterdam weer uit de hand gaat lopen? "Ik geloof dat Eintracht-fans niet ervoor zullen wegrennen of bang zullen zijn, maar het komt op de rivaliteit aan", voorspelt hij. "Als er een situatie ontstaat waarbij ze aangevallen worden zullen ze niet wegrennen en met een antwoord komen. Ik geloof alleen niet dat ze vooraf op rellen uit zullen zijn", benadrukt Roth over de duizenden Eintracht Frankfurt-supporters in de hoofdstad van Nederland.