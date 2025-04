Wow! Ajax gaf onder Mislintat dit megabedrag uit aan makelaars

Het seizoen 2023/24 gaf Ajax onder Sven Mislintat in totaal zeventien miljoen euro aan makelaars, zeven miljoen meer dan nummer twee Feyenoord. Niet PSV (5,7 miljoen euro), maar AZ (7,6 miljoen euro) is de nummer drie. Het is voor de tiende keer op rij dat de Amsterdammers de lijst aanvoeren.

De zeventien miljoen euro van vorig seizoen is lang niet een clubrecord. Dat staat op naam van Marc Overmars, die in 2019/2020 liefst 34 miljoen euro betaalde aan voetbalmakelaars