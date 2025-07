Wow! Duizenden Ajax-fans aanwezig bij oefenduel in Italië (foto)

Ajax neemt het donderdagavond in de strijd om de Como Cup op tegen Celtic en de club uit Amsterdam zal in Italië worden gesteund door duizenden supporters, zo weet Voetbal Ultras te melden via Instagram.

"Er zullen ongeveer 2.000 Ajax-supporters aanwezig zijn om de Amsterdamse ploeg te steunen", plaatsen de fanatieke voetballiefhebbers. Demian laat in de reacties onder het bericht weten dat er nog (veel) meer fans van Ajax in het stadion zullen zijn.

"Uitvak helemaal vol met 2K man, plus de lange zijde waar vele Ajax-fans zullen zitten. Omdat pas later bleek dat Ajax een eigen vak had", legt hij uit. De oefenwedstrijd begint vanavond om 20:30 en is voor de thuisblijvers live te zien op het open kanaal van Ziggo Sport en/of op Ziggo Sport 3.

