Geschreven door Jordi Smit 21 jul 2020 om 13:07

© Proshots

Donny van de Beek hoopt deze zomer een uitdaging in het buitenland aan te gaan. Nederlandse en Spaanse media noemden Real Madrid al veelvuldig als zijn volgende bestemming, maar ook Manchester United is nog altijd volop in de race.

Voormalig Arsenal-spits Ian Wright vertelt bij Premier League Productions op de BBC dat hij de naam van de Nederlander regelmatig binnen de club hoort rondgaan. “Ik hoorde dat het om Donny van de Beek van Ajax gaat”, zo citeert The Express de oud-voetballer. “Ik zie hem wel spelen op het middenveld van Manchester United.”

Van de Beek moet mogelijk als vervanger dienen van Paul Pogba, die nog altijd nadrukkelijk in de belangstelling staat van Real Madrid. Het is echter de vraag of de Koninklijke gaat toeslaan, aangezien voorzitter Florentino Pérez afgelopen week nog aangaf dat grote transfers deze zomer zijn uitgesloten.