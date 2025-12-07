X ontploft vanwege Ajacied die Klassieker mist: "Wat een kleuterklas"

Ajax moet het volgende week in De Klassieker stellen zonder een van de sterkhouders van dit seizoen: Youri Baas. De 22-jarige linksback kreeg zaterdagavond tegen Fortuna Sittard zijn tweede gele kaart en is daardoor automatisch geschorst voor het beladen duel met Feyenoord in de Johan Cruijff Arena.

Baas kwam vlak voor rust voor het eerst in het boekje van scheidsrechter Sander van der Eijk. Na een uur spelen ging het opnieuw mis: hij schatte een lange bal verkeerd in en werkte Kaj Sierhuis naar de grond. Van der Eijk twijfelde niet en stuurde de verdediger met zijn tweede gele kaart van het veld. Op dat moment stond Ajax met 1-3 voor, nadat Fortuna kort daarvoor al met tien man verder moest na rood voor Justin Hubner.

De schorsing van Baas komt op een uiterst ongelukkig moment. De vleugelverdediger was een zekerheid in de defensie van de Amsterdammers. "Dat was niet mijn bedoeling", zei Baas na afloop. "Ik struikelde gewoon, heel ongelukkig."

Tot overmaat van ramp was Josip Sutalo er in Sittard al niet bij vanwege fysieke klachten, waardoor Aaron Bouwman in de basis startte. De zorgen voor Ajax stapelen zich op richting de kraker tegen Feyenoord, zeker nu ook Wout Weghorst het veld geblesseerd moest verlaten. Toch was er ook positief nieuws: voor het eerst dit seizoen boekten de Amsterdammers twee Eredivisie-zeges op rij.