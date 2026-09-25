Xavi geeft signaal af: Wout Weghorst mag vakantie blijven vieren

Wout Weghorst is niet opgeroepen als vervanger van Brian Brobbey bij het Nederlands elftal. Bondscoach Xavi Hernández heeft gekozen voor Joshua Zirkzee, zo heeft de KNVB bekendgemaakt.

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Brobbey viel donderdag al vroeg geblesseerd uit tijdens het Nations League-duel met Duitsland, dat in 1-1 eindigde. De spits van Sunderland greep na iets meer dan een halfuur naar zijn hamstring en ging vervolgens naar de grond.

Duitsland speelde ondanks de blessure door. Tot onbegrip van Oranje leverde dat uiteindelijk de openingstreffer van Felix Nmecha op. Brobbey kon daarna niet verder en werd vervangen door Mexx Meerdink.