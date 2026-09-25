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Nederlands elftal

Xavi geeft signaal af: Wout Weghorst mag vakantie blijven vieren

Amber
Xavi Hérnandez als bondscoach van Oranje
Xavi Hérnandez als bondscoach van Oranje Foto: © Pro Shots

Wout Weghorst is niet opgeroepen als vervanger van Brian Brobbey bij het Nederlands elftal. Bondscoach Xavi Hernández heeft gekozen voor Joshua Zirkzee, zo heeft de KNVB bekendgemaakt.

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Brobbey viel donderdag al vroeg geblesseerd uit tijdens het Nations League-duel met Duitsland, dat in 1-1 eindigde. De spits van Sunderland greep na iets meer dan een halfuur naar zijn hamstring en ging vervolgens naar de grond.

Duitsland speelde ondanks de blessure door. Tot onbegrip van Oranje leverde dat uiteindelijk de openingstreffer van Felix Nmecha op. Brobbey kon daarna niet verder en werd vervangen door Mexx Meerdink.

Hernández liet na de wedstrijd al weten dat hij een extra spits zou oproepen voor de rest van de interlandperiode. Daarbij werden al snel de namen van Weghorst en Memphis Depay genoemd.

De bondscoach kiest uiteindelijk echter voor Zirkzee. De 25-jarige aanvaller staat onder contract bij Manchester United. Weghorst kan dus vakantie blijven vieren in Griekenland. 

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