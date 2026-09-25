Xavi geeft signaal af: Wout Weghorst mag vakantie blijven vieren
Wout Weghorst is niet opgeroepen als vervanger van Brian Brobbey bij het Nederlands elftal. Bondscoach Xavi Hernández heeft gekozen voor Joshua Zirkzee, zo heeft de KNVB bekendgemaakt.
Brobbey viel donderdag al vroeg geblesseerd uit tijdens het Nations League-duel met Duitsland, dat in 1-1 eindigde. De spits van Sunderland greep na iets meer dan een halfuur naar zijn hamstring en ging vervolgens naar de grond.
Duitsland speelde ondanks de blessure door. Tot onbegrip van Oranje leverde dat uiteindelijk de openingstreffer van Felix Nmecha op. Brobbey kon daarna niet verder en werd vervangen door Mexx Meerdink.
Hernández liet na de wedstrijd al weten dat hij een extra spits zou oproepen voor de rest van de interlandperiode. Daarbij werden al snel de namen van Weghorst en Memphis Depay genoemd.
De bondscoach kiest uiteindelijk echter voor Zirkzee. De 25-jarige aanvaller staat onder contract bij Manchester United. Weghorst kan dus vakantie blijven vieren in Griekenland.
Maaskant kritisch op eerbetoon Bartina Koeman: "Beetje vreemd"
Xavi zeer lovend over Ajacied: "Je bent inderdaad een krijger"
Reiziger over vertrokken Ajacied: "Speler die je niet zoveel hebt"
Dijkshoorn wil andere Ajax-aanpak: "Uit met de pret, Spanjaard"
Xavi geeft signaal af: Wout Weghorst mag vakantie blijven vieren
Oud-Ajacied over eigen carrière: "De enige die beter was dan ik"
Paes onthult razendsnelle Ajax-transfer: "Best surrealistisch"
Ouazane opnieuw in beeld bij Real Madrid: "Doel is duidelijk"
Wout Weghorst alsnog bij Oranje? "Denk dat het wel logisch is"
Kraay jr. is kritisch: "Ik vind het een ongelooflijk gemiste kans"
Oranje speelt gelijk bij debuut Xavi; weifelend optreden Ter Stegen
Kenneth Taylor vertelt: "Het was fijn om uit Nederland weg te gaan"
Josip Sutalo maakt indruk in Italië: "Hij lijkt elke cent waard"
Hans Kraay junior lacht om oud-Ajacied: "Wij terroriseren YouTube"
Wim Kieft vergelijkt Ajax: "Leuk, maar ze gaan er daar met 8-0 af"
Brobbey schaart zich achter uitspraak van Cruijff: "Ik zag..."
"Ik hoop dat Ajax Leonardo een beetje extra in de gaten houdt"
Ronald de Boer vanavond te zien bij uitzending Nederlands Elftal
KNVB gaat meer gegevens van Ajax-fans verzamelen: "Basis staat"
Van der Vaart deelt sneer uit: "Ze kunnen er geen reet van..."
Ter Stegen treft goede vriend bij Oranje: "Belangrijk persoon"
'Meerdere clubs uit Premier League tonen interesse in Ter Stegen'
Brobbey over Ajacied: "Hoop dat hij zijn basisplaats terugkrijgt"
Woerts concludeert na veelbesproken Ajax-stream: "Grote toekomst"
Derksen over oud-Ajacied: "Is de enige die niet blij is met Xavi"
Xavi zet oud-Ajacieden op de tribune voor duel tegen Duitsland
Brandt (Ajax) krijgt duidelijk bericht van Klopp: "Ik ken hem al"
'Ruud Gullit refereert aan Ajax-icoon': "Duidelijke filosofie"
Wedden op Ajax? Supporter zijn is geen voorspellend model
René Wagelaar met transfertip voor Ajax: "Dat kunnen er weinig"