'Mike Verweij tipt nieuwe trainer voor Ajax': "Een logische naam"
'Xavi gelinkt als hoofdtrainer Ajax': "Niet alleen prestige"

Arthur
bron: VoetbalPrimeur
Xavi Hernández
Xavi Hernández

Het avontuur van John Heitinga bij Ajax is ten einde gekomen. De clubleiding ziet geen mogelijkheid meer dat de oud-verdediger het tij kan keren. Zijn opvolger moet direct indruk maken, want de Amsterdammers kunnen zich geen nieuwe misser veroorloven.

VoetbalPrimeur wijst in dat kader naar een opvallende naam: Xavi, de legendarische spelmaker van FC Barcelona. "Mocht Ajax voor een grote naam willen gaan, dan is Xavi het proberen waard", schrijft de website. Het FC Barcelona-icoon werd in het geruchtencircuit al eerder aan de Amsterdammers gelinkt.

Qua speelwijze zouden beide partijen goed bij elkaar passen, benadrukt VoetbalPrimeur. "De 133-voudig international was al vaker lovend over Ajax-adviseur Louis van Gaal, die hem liet debuteren in Catalonië", aldus de bron. Het lijkt erop dat Ajax met zo’n keuze niet alleen mikt op prestige, maar ook op een trainer die het voetbal van de club begrijpt en kan voortzetten.

