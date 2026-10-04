Xavi grijpt in bij Oranje: Jurriën Timber ontbreekt tegen Servië

Jurriën Timber staat zondagavond niet in de basis van het Nederlands elftal tegen Servië. De voormalig Ajacied is nog herstellende van een blessure en wordt in het centrum van de verdediging vervangen door Teun Koopmeiners. Bondscoach Xavi Hernández voert daarnaast meerdere wijzigingen door na het moeizame gelijkspel tegen Griekenland.

Ryan Gravenberch, Noa Lang en Tijjani Reijnders krijgen allemaal een basisplaats. Het drietal begon donderdag nog op de bank tegen Griekenland, maar viel na rust sterk in en hielp Oranje terug in de wedstrijd.

Hun goede invalbeurten gaan ten koste van Quinten Timber, Ruben van Bommel en Guus Til. Zij werden tegen Griekenland al tijdens de rust vervangen en beginnen nu op de bank.