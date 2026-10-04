Xavi grijpt in bij Oranje: Jurriën Timber ontbreekt tegen Servië
Jurriën Timber staat zondagavond niet in de basis van het Nederlands elftal tegen Servië. De voormalig Ajacied is nog herstellende van een blessure en wordt in het centrum van de verdediging vervangen door Teun Koopmeiners. Bondscoach Xavi Hernández voert daarnaast meerdere wijzigingen door na het moeizame gelijkspel tegen Griekenland.
Ryan Gravenberch, Noa Lang en Tijjani Reijnders krijgen allemaal een basisplaats. Het drietal begon donderdag nog op de bank tegen Griekenland, maar viel na rust sterk in en hielp Oranje terug in de wedstrijd.
Hun goede invalbeurten gaan ten koste van Quinten Timber, Ruben van Bommel en Guus Til. Zij werden tegen Griekenland al tijdens de rust vervangen en beginnen nu op de bank.
Ook achterin verandert er iets. Jurriën Timber kan nog niet starten vanwege een blessure. Daardoor verschijnt Koopmeiners naast Virgil van Dijk in het hart van de defensie. Voor Van Dijk wordt het een bijzondere avond. De aanvoerder speelt tegen Servië zijn honderdste interland en wordt daarmee de elfde speler die toetreedt tot de Club van Honderd van Oranje.
Xavi kiest er ondanks de lange interlandperiode voor om zijn captain niet te sparen. Het wordt voor Van Dijk al zijn vierde interland in deze verlengde periode. Verder houdt de bondscoach grotendeels vast aan de ploeg die donderdag begon. Joey Veerman staat opnieuw op het middenveld, terwijl Mexx Meerdink weer in de spits begint.
Opstelling Oranje: Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Koopmeiners, Van de Ven; Gravenberch, Veerman, Reijnders; Summerville, Meerdink, Lang.
Xavi grijpt in bij Oranje: Jurriën Timber ontbreekt tegen Servië
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