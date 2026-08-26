Xavi looft Ajax-legende: "Dat was heel belangrijk voor mij..."
Oud-trainer van Ajax Louis van Gaal heeft Xavi Hernández op bijzondere wijze welkom geheten als de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. In een persoonlijke videoboodschap blikt de voormalig bondscoach terug op de periode waarin hij Xavi onder zijn hoede had bij FC Barcelona. Daarbij spreekt Van Gaal zijn vertrouwen uit in de Spanjaard, die zichtbaar geraakt reageert op de woorden van zijn voormalige trainer.
"Xavi, ik wil je van harte welkom heten als onze nieuwe bondscoach van Nederland", begint Van Gaal. De 74-jarige trainer haalt vervolgens herinneringen op aan de jonge Xavi, die onder zijn leiding zijn debuut maakte voor Barcelona. "Ik heb je leren kennen als speler. Ik liet je debuteren in een Supercup-wedstrijd tegen Mallorca. Je zult het je ongetwijfeld herinneren. Wij verloren met 2-1, maar jij maakte wel dat ene doelpunt."
Van Gaal zag al vroeg dat Xavi over bijzondere kwaliteiten beschikte. "Als speler heb je je natuurlijk fantastisch ontwikkeld, ondanks je handicap van je fysieke vermogen. Maar je had een enorm tactisch vermogen, spelintelligentie en een geweldige voorwaartse pass." Ook staat Van Gaal stil bij de indrukwekkende loopbaan die Xavi vervolgens kende. "Je hebt zoveel prijzen gewonnen als speler en Barcelona heeft enorm veel geprofiteerd van jouw kwaliteiten. Als trainer ken ik je minder goed, maar ook daar heb je al heel veel prijzen gewonnen."
De aanstelling van Xavi als buitenlandse bondscoach van Nederland leidde in eigen land tot de nodige discussie. Van Gaal ziet echter geen reden om daar negatief tegenover te staan. "Wat moeten wij Nederlanders dan zeggen? Altijd maar kritisch zijn op uitverkiezingen of selecties, of wat dan ook. Ik heb een goed gevoel bij jou." Van Gaal sluit zijn boodschap af met een duidelijke wens voor de toekomst. "Ik hoop dat je veel succes hebt, te beginnen bij de eerste wedstrijd tegen Qatar. Ik zal voor je duimen, Xavi", besluit Van Gaal. "Heel veel succes. Toi, toi, toi."
Xavi reageert zichtbaar enthousiast op de woorden van zijn voormalige leermeester. "Geweldig. Heel erg bedankt", zegt de nieuwe bondscoach. Volgens Xavi heeft Van Gaal een belangrijke rol gespeeld in zijn ontwikkeling, zowel binnen als buiten het voetbal. "Hij is een heel belangrijk onderdeel van mijn carrière en zelfs van mijn leven geweest. Dat was heel belangrijk voor mij."
Xavi was pas zeventien jaar oud toen hij onder Van Gaal zijn eerste stappen zette bij Barcelona. De Spanjaard kijkt met veel waardering terug op die periode. "Je bent een tiener en hebt nog niet zo'n sterke persoonlijkheid. Hij had heel veel vertrouwen in mij. Ik heb als trainer veel van Louis geleerd. Louis is een geweldig persoon met een groot hart en ik ben hem heel dankbaar."
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