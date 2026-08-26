Xavi looft Ajax-legende: "Dat was heel belangrijk voor mij..."

Oud-trainer van Ajax Louis van Gaal heeft Xavi Hernández op bijzondere wijze welkom geheten als de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. In een persoonlijke videoboodschap blikt de voormalig bondscoach terug op de periode waarin hij Xavi onder zijn hoede had bij FC Barcelona. Daarbij spreekt Van Gaal zijn vertrouwen uit in de Spanjaard, die zichtbaar geraakt reageert op de woorden van zijn voormalige trainer.

"Xavi, ik wil je van harte welkom heten als onze nieuwe bondscoach van Nederland", begint Van Gaal. De 74-jarige trainer haalt vervolgens herinneringen op aan de jonge Xavi, die onder zijn leiding zijn debuut maakte voor Barcelona. "Ik heb je leren kennen als speler. Ik liet je debuteren in een Supercup-wedstrijd tegen Mallorca. Je zult het je ongetwijfeld herinneren. Wij verloren met 2-1, maar jij maakte wel dat ene doelpunt." Van Gaal zag al vroeg dat Xavi over bijzondere kwaliteiten beschikte. "Als speler heb je je natuurlijk fantastisch ontwikkeld, ondanks je handicap van je fysieke vermogen. Maar je had een enorm tactisch vermogen, spelintelligentie en een geweldige voorwaartse pass." Ook staat Van Gaal stil bij de indrukwekkende loopbaan die Xavi vervolgens kende. "Je hebt zoveel prijzen gewonnen als speler en Barcelona heeft enorm veel geprofiteerd van jouw kwaliteiten. Als trainer ken ik je minder goed, maar ook daar heb je al heel veel prijzen gewonnen."